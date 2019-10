Malta si pripomenula výročie vraždy novinárky D. Caruanovej-Galiziovej

Sviečky položené pri portréte maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 17. októbra (TASR) - Aktivisti, politici a priatelia zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej sa zúčastnili v stredu na tichej spomienke pri príležitosti druhého výročia jej násilnej smrti. Približne 100 ľudí sa zišlo na mieste vo vidieckej oblasti, kde Caruanovú-Galiziovú usmrtil výbuch bomby uloženej v aute, informovala tlačová agentúra DPA.Medzi účastníkmi, ktorí priniesli so sebou kvety a transparenty, bol aj predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií Harlem Désir. Ten vo svojom vyhlásení kritizoval maltskú vládu za to, že stále nedokázala postaviť pred súd organizátorov tejto vraždy. Vláda zase v stredu deklarovala, že "plne dôveruje" práci vyšetrovateľov.Sestra Caruanovej-Galiziovej, Helene Asciaková, sa dostala v stredu do potýčky s opozičným politikom Adrianom Deliom a ďalšími členmi jeho Nacionalistickej strany, ktorí prišli položiť veniec k provizórnemu pamätníku v maltskom hlavnom meste Valletta. Delegáciu označila za "darebákov" a veniec odhodila. Delia totiž patril medzi osoby, ktoré Caruanová-Galiziová ostro kritizovala.Daphne Caruanová-Galiziová bola známou investigatívnou novinárkou, blogérkou a ostrou kritičkou maltskej vlády, ktorá odhalila niekoľko korupčných škandálov. Zahynula 16. októbra 2017 naďaleko svojho bydliska v obci Bidnija, keď jej v aute vybuchla počas jazdy bomba. V súvislosti vraždou Caruanovej-Galiziovej obvinili troch mužov.Pri príležitosti druhého výročia vraždy bola naplánovaná aj zádušná omša vo Vallette, nasledovaná sviečkovou vigíliou pri spomínanom pamätníku. Maltský parlament z úcty k zavraždenej prerušil v stredu svoje zasadnutie.