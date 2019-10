Prípad ľudí ukrývaných na statku vyšetrujú ako odopieranie slobody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 17. októbra (TASR) - Podozreniu z "nezákonného odopierania slobody" iným ľuďom a poškodzovania ich zdravia čelí 58-ročný muž, ktorého zatkli tento týždeň na severovýchode Holandska po zistení, že prežíval na statku izolovane od okolitého sveta spolu so skupinou mladých ľudí. Oznámila to v stredu holandská prokuratúra, z ktorej vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP.Zatknutého muža, ktorého majú vo štvrtok predviesť pred vyšetrujúceho sudcu, identifikovalo rakúske ministerstvo zahraničných vecí ako Rakúšana narodeného vo Viedni. Podľa ministerstva však nemá záujem o nadviazanie kontaktu s rakúskymi úradmi. Holandská prokuratúra štátnu príslušnosť podozrivého zatiaľ nepotvrdila.Holandské i rakúske médiá uviedli, že muž bol medzi miestnymi obyvateľmi známy ako "Rakúšan Josef" a zrejme zadržiaval mladých ľudí v pivnici prenajatého domu so záhradou, kde pre nich pestoval zeleninu. Polícia predtým informovala o objavení otca s piatimi deťmi vo veku 18 - 25 rokov v malej, uzavretej miestnosti na statku v dedine Ruinerwold v provincii Drenthe na severovýchode Holandska. Doplnila však, že týmto otcom nie je osoba, ktorú zatkla.Podľa medializovaných údajov táto rodina strávila v izolácii celé roky a "čakala na koniec sveta". Dedinčania tvrdia, že zatknutého muža poznali ako "Rakúšana Josefa", ale o prítomnosti ďalších osôb na statku vôbec nevedeli.K objaveniu úkrytu došlo po tom, ako najstaršie z "pivničných detí" opakovane navštívilo miestne pohostinstvo. V súčasnosti 25-ročný mladík Jan bol zmätený a tvrdil, že nebol deväť rokov vonku, na čo krčmár v pondelok zavolal políciu.