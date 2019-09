Malta zachránila tehotnú migrantku, ktorej hrozil potrat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 18. septembra (TASR) - Malta zachránila 45 migrantov v nebezpečenstve, keď sa pokúšali preplaviť cez Stredozemné more. Letecky previezla do pôrodnice tehotnú ženu, ktorej hrozil spontánny potrat. V stredu o tom informovali maltské úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.Migranti vyslali núdzový signál na horúcu záchrannú linku Alarm Phone, riadenú dobrovoľníkmi v oblasti Stredozemného mora. Migranti uviedli, že ich drevený čln sa po dvoch dňoch na mori dostal do ťažkostí.citovala horúca linka migrantov na Twitteri. Dodala, že ľuďom v člne, vrátane detí, sa minula voda.Malta vysvetlila, že situáciu monitorovala a po niekoľkých hodinách súhlasila so záchranou migrantov.oznámila hovorkyňa pobrežnej stráže, ktorá si neželala byť menovaná.Tehotnú ženu "previezli vrtuľníkom", dodala hovorkyňa, ale odmietla sa vyjadriť k zdravotnému stavu migrantky.Linka Alarm Phone tiež uviedla, že išlo o druhý incident s člnom pri pobreží Tuniska za posledné dva dni.Taliansko a Malta sa často sťažujú, že sa musia postarať o migrantov plaviacich sa do Európy zo severnej Afriky, keďže sú prvými krajinami, do ktorých migranti väčšinou dorazia.