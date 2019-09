Nová talianska vláda očakáva tento rok rast len o 0,1 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 18. septembra (TASR) - Nová talianska vláda očakáva, že ekonomika sa tento rok len tesne vyhne stagnácii a aj rast v roku 2020 bude podľa nej slabší, než s akým sa počítalo pred šiestimi mesiacmi. Uviedli to v stredu pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené s informáciami.V apríli vláda tvorená protisystémovým Hnutím piatich hviezd a krajne pravicovou Ligou predpokladala, že tento rok talianska ekonomika vzrastie o 0,2 %. Na budúci rok počítala s rastom na úrovni 0,8 %. Nová vláda tvorená Hnutím piatich hviezd a Demokratickou stranou však očakáva, že tento rok vzrastie ekonomika iba o 0,1 % a v budúcom roku dosiahne rast iba okolo 0,4 %.Zároveň sa počíta s tým, že budúcoročný rozpočtový deficit bude stanovený okolo úrovne 2,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedli pre Reuters ešte minulý týždeň zdroje z talianskej vlády. Tento rok počíta vláda so schodkom na úrovni 2,04 % HDP.Čo sa týka prognózy rastu, zdroje pre Reuters dodali, že ministerstvo financií zatiaľ svoje odhady nefinalizovalo. Parlamentu ich musí oficiálne predložiť do 27. septembra.Podľa prognózy Európskej komisie z júla tohto roka by talianska ekonomika mala tento rok vzrásť o 0,1 % a v roku 2020 by sa rast mal zrýchliť na 0,7 %. V obidvoch prípadoch by to znamenalo najslabší rast hospodárstva z krajín Európskej únie.