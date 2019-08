Malta zakázala lodi na záchranu migrantov tankovať v jej vodách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 8. augusta (TASR) - Malta odmietla v stredu záchrannej lodi Ocean Viking dotankovať palivo vo svojich teritoriálnych vodách. Agentúru DPA o tom informovala hovorkyňa SOS Méditerranée, humanitárnej organizácie zachraňujúcej ľudské životy na mori.Možnosť dotankovať palivo v maltských vodách bola potvrdená mediátorom, spresnila hovorkyňa, avšak plavidlo dostalo neskôr prostredníctvom vysielača od námorných orgánov informáciu, že na to nedostáva povolenie.Hovorkyňa dodala, že momentálne hľadajú iné riešenie, neuviedla však nijaké podrobnosti.Ocean Viking - loď s kapacitou približne 200 osôb a plaviaca sa pod nórskou vlajkou - je najväčším záchranným plavidlom operujúcim v Stredozemnom mori. K brehom Líbye ho v nedeľu vyslali z juhofrancúzskeho prístavu Marseille európske humanitárne organizácie Lekári bez hraníc (MSF) a SOS Méditerranée. K pobrežiu Líbye by mala doplávať do konca tohto týždňa.Podľa SOS Méditerranée zahynulo od začiatku roka 2019 v Stredozemnom mori už najmenej 426 ľudí, ktorí sa vydali z pobrežia Líbye na plavbu k európskym brehom. Napriek tomu krajiny ako Taliansko či Malta pravidelne odmietajú záchranárskym lodiam zakotviť vo svojich vodách.