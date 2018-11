Maltská polícia údajne pozná podozrivých z objednania vraždy novinárky

Sviečky, odkazy a novinové stránky pri pamätníku lásky na pamiatku zavraždenej maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej deň po jej tragickej smrti v meste St. Julian na Malte 17. októbra 2017. Galiziová, ktorá obviňovala tamojšiu vládu z korupcie, zahynula v pondelok 16. októbra 2017 po tom, ako jej automobil explodoval. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 19. novembra (TASR) - Maltská polícia údajne pozná totožnosť objednávateľov vraždy novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Informoval o tom nedeľník The Sunday Times of Malta. Pozostalí po obeti atentátu v nedeľu uviedli, že o novom posune vo vyšetrovaní neboli oficiálne informovaní.Nedeľník sa vo svojej správe odvolával na informované policajné zdroje.Identitu osôb, ktoré naplánovali vraždu novinárky zaoberajúcej sa prípadmi korupcie, prania špinavých peňazí, podvodného obchodovania s ropou a prepojením politikov a organizovaného zločinu, však maltská tlač nezverejnila.V súvislosti s atentátom, ktorý sa odohral 16. októbra 2017, boli vlani 4. decembra zadržané tri podozrivé osoby. Bratia Alfred Degiorgio a George Degiorgio, ako aj tretí podozrivý Vince Muscat boli následne obvinení z vraždy. Svoju vinu však popierajú.Maltská polícia pri zadržaní tejto trojice mužov veľmi tesne spolupracovala s kolegami z amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).Podozrivých zatkli v prístave vo Vallette, kde podľa polície vraždu aj naplánovali. Bomba v aute novinárky bola odpálená na diaľku mobilným telefónom. Maltskí policajti s pomocou expertov FBI preverili tisícky telefonátov, kým sa dopátrali k dvom zariadeniam, ktoré vrahovia použili pri detonácii auta novinárky.Následným vyšetrovaním sa zistilo, že hoci boli všetci traja zadržaní muži nezamestnaní, viedli veľmi nákladný život: vlastnili luxusné autá, posielali svoje deti do súkromných škôl a hrali o veľké sumy peňazí v malých kasínach.Podľa policajných zdrojov sa očakávalo, že aspoň jeden z troch mužov by s vyšetrovateľmi mohol spolupracovať, čo sa však nestalo.Novinárkin syn Matthew po ich zadržaní upozornil na fakt, že vykonávatelia atentátu sú úplne na konci reťazca ľudí, ktorí mohli mať záujem na smrti jeho matky. Koncom októbra zasa uviedol, že systém beztrestnosti na Malte chráni tých, ktorí si vraždu jeho matky objednali.Skutoční objednávatelia vraždy boli až doteraz neidentifikovaní. Podľa policajného zdroja o vražde 53-ročnej novinárky rozhodli "viac ako dvaja" ľudia. Tí sa stretli s vykonávateľmi a dohodli sa o spôsobe vykonania vraždy.The Sunday Times of Malta napísal, že maltskí vyšetrovatelia momentálne veľmi tesne spolupracujú s európskou policajnou organizáciou Europol, pretože mnohé získané údaje si vyžiadajú dôkladnejšiu analýzu, na čo maltská polícia nemá dostatok skúseností či prostriedkov.Zdroje uviedli, že vyšetrovanie novinárkinej vraždy je vo veľmi pokročilom štádiu, nie je však jasné, ako dlho ešte potrvá. Nespresnili ani to, z akého prostredia osoby podozrivé z objednania vraždy pochádzajú: či ide o ľudí spojených so zločineckými štruktúrami, z prostredia biznisu či politiky.