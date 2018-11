Villeroy de Galhau: EÚ je na prípadný neriadený brexit pripravená

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 19. novembra (TASR) - Bolo by podstatne lepšie, ak by Británia opustila Európsku úniu na základe vzájomnej dohody, ale v prípade, že sa tak nestane a dôjde k neriadenému brexitu, tak EÚ je na to pripravená. Povedal to počas svojho vystúpenia na pôde univerzity Keió v Tokiu člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau.povedal Villeroy. Ako dodal, takýto vývoj bude pre britskú ekonomiku pravdepodobne veľmi škodlivý, v prípade európskej strany je však vplyv neriadeného brexitu na rast ekonomiky do veľkej miery limitovaný a nie sú tu ani problémy s finančnou stabilitou.Od stredy minulého týždňa (14.11.), keď britská vláda schválila návrh dohody o brexite, je situácia vo vláde britskej premiérky Theresy Mayovej dosť chaotická. Niekoľko jej ministrov podalo na protest proti návrhu dohody demisiu a niektorí poslanci za jej Konzervatívnu stranu žiadajú odchod premiérky z funkcie. Momentálne nie je isté, či sa Mayovej podarí získať pre návrh dohody podporu parlamentu, čo zvyšuje riziko, že Británia opustí EÚ bez dohody.