Maltská Strana práce vyberá nového premiéra, Muscat odstúpil v súvislosti s vraždou novinárky

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Maltská vládnuca Strana práce si v sobotu volí nového predsedu, ktorý sa automaticky stane aj novým maltským premiérom. Z oboch funkcií sa rozhodol odstúpiť doterajší premiér Joseph Muscat po obrovskom tlaku na jeho odchod v súvislosti s vyšetrovaním vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej z októbra 2017.Vyše 17 500 členov Strany práce sa rozhoduje medzi dvoma kandidátmi, 56-ročným vicepremiérom Chrisom Fearneom a 42-ročným poslancom Robertom Abelaom. Výsledky by mali byť k dispozícii až v nedeľu ráno, poobede by mal vystúpiť nový líder strany aj krajiny pred verejnosť.Muscat oznámil zámer odstúpiť už 1. decembra, niekoľko dní po tom, ako v súvislosti s vraždou novinárky zatkli a vypočúvali bývalého hlavného premiérovho poradcu Keitha Schembriho. Ten síce poprel akúkoľvek vinu a po dvoch dňoch ho zase prepustili, no podozrenia zostávajú.S vraždou Caruanovej Galiziovej, prípadom, ktorý svetové médiá často prirovnávajú k vražde slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka, by mohol mať podľa niektorých pozorovateľov spojitosť aj samotný odchádzajúci premiér Muscat.Šéfka pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu (EP) na Malte Sophia in ‘t Veld napríklad na záver svojej decembrovej návštevy v krajine vyhlásila, že policajti, ktorí vraždu novinárky vyšetrujú, by sa mali pozhovárať aj s Muscatom. "To rozhodnutie je na policajtoch, ale nemyslím si, že by bol zlý nápad, keby sa s ním pozhovárali," povedala.Caruanová Galiziová vyšetrovala korupciu na najvyšších miestach a podľa niektorých pozorovateľov je veľmi pravdepodobné, že buď Muscat, alebo ľudia z jeho blízkeho okolia mohli mať veľký záujem na jej umlčaní.