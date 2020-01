Britský senior zrazil autom mladú ženu a ušiel, pomohli ho vystopovať bezpečnostné kamery

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - To, že sú na každom rohu niektorých miest bezpečnostné kamery, nie je len inváziou do našich životov, ako sa sťažujú zástancovia zachovania súkromia, ale aj výborným nástrojom na dolapenie páchateľov zločinov a priestupkov.Dokazuje to aj prípad z anglického Northamptonu, kde minulý rok 87-ročný vodič Arthur Desborough zrazil na prechode 29-ročnú chodkyňu Amber Carter-Thompson a z miesta činu ušiel.Po tom, ako sa žene, ktorá si zo zrážky odniesla zlomeninu nohy, ani po týždni neozvali policajti, zobrala spravodlivosť do rúk matka poškodenej a začala na vlastnú päsť prehľadávať zábery bezpečnostných kamier z miesta nehody."V priebehu šiestich hodín som sa dostala k záberom toho, čo sa stalo," prezradila žena BBC. Následne kontaktovala políciu, ktorá podľa získaných záberov hravo identifikovala 87-páchateľa a udelila mu pokutu vo výške 633 britských libier (približne 744 eur).