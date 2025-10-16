|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
Denník - Správy
Malý balíček, veľká pomoc: Kaufland odštartoval zbierku Pomáhame potravinami
V čase, keď čoraz viac rodín na Slovensku zápasí s finančnou neistotou a rastúcimi výdavkami na domácnosť, spúšťa Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom tradičnú potravinovú ...
16.10.2025 (SITA.sk) - V čase, keď čoraz viac rodín na Slovensku zápasí s finančnou neistotou a rastúcimi výdavkami na domácnosť, spúšťa Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom tradičnú potravinovú zbierku. Doteraz priniesla vyše 486 ton pomoci, jej jesenná edícia začína v predajniach reťazca 16. októbra 2025.
Vo vážnej materiálnej a sociálnej núdzi sa ocitá stále viac Slovákov. Len v minulom roku bolo u nás ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením vyše 980-tisíc osôb, teda približne každý šiesty obyvateľ. Ich počet medziročne stúpa a podľa údajov EU SILC z roku 2024 si až 39 percent ľudí nemôže ani každý druhý deň dovoliť jedlo s mäsom, rybou alebo jeho vegetariánskou alternatívou. Nedostatok základných potravín sa tak stáva každodennou realitou pre čoraz väčší počet domácností.
Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) aj tento rok pokračuje v tradícii solidarity a spúšťa jesennú zbierku Pomáhame potravinami. Tá prebieha od 16. do 22. októbra 2025 vo všetkých predajniach reťazca na Slovensku.
Zákazníci sa do nej môžu zapojiť darovaním trvanlivých potravín, ktoré po zaplatení odložia do špeciálne označených košov za pokladničnou zónou. Prispieť môžu aj kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura, ktorý je dostupný pri samoobslužných aj klasických pokladniciach. Vyzbieranú pomoc následne SČK rozdelí medzi domácnosti po celom Slovensku.
"Zbierka Pomáhame potravinami už 12 rokov dokazuje, že aj malé gesto dokáže urobiť veľkú zmenu. Zákazníci, ktorí venujú trvanlivé potraviny alebo si kúpia odznak v hodnote jedného eura, tým dávajú najavo, že im nie je ľahostajné, ako sa žije iným. V čase rastúcich životných nákladov si o to viac vážime ochotu každého, kto do potravinovej zbierky prispeje. Jej najväčšia sila je v tom, že dokáže spájať ľudí, ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to najviac potrebujú," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Od roku 2014 charitatívna zbierka umožnila rozdeliť vyše 486 ton trvanlivých potravín, z ktorých dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža vyskladali vyše 27-tisíc balíkov. Svoje miesto si našli u ľudí v hmotnej núdzi vo všetkých regiónoch, kde najčastejšie smerujú do viacpočetných rodín, ale aj k rodičom samoživiteľom či k osamelým seniorom.
Podľa Emílie Macsiczovej, riaditeľky Územného spolku SČK Bratislava – okolie, je takáto podpora pre mnohé rodiny veľkou úľavou. Pomáha aj seniorke, ktorá sama vychováva 16-ročného vnuka. Žije zo 600 eur mesačne, z ktorých musí pokryť všetky výdavky na domácnosť aj náklady na športujúceho tínedžera. Darované balíčky pre ňu znamenajú viac než len jedlo. Prinášajú aj pocit, že s dospievajúcim vnukom v tom nie sú sami, a tiež možnosť pripraviť mu plnohodnotnú večeru.
"Naša organizácia denne vidí, že tí najzraniteľnejší sa každý mesiac rozhodujú, či si kúpia potraviny a lieky, alebo uhradia náklady na bývanie. Aj vďaka Kauflandu a solidarite jeho zákazníkov im dokážeme poskytnúť okamžitú pomoc. Zároveň si uvedomujeme, že narastá počet ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní, no ubúda tých, ktorí si môžu dovoliť prispieť. Veríme však v silu spolupatričnosti, lebo to nie je len materiálna podpora, ale aj signál nádeje v náročných časoch," zdôrazňuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Ak si pri nákupe v Kauflande môžete dovoliť pridať do košíka fľašu oleja, balík ryže, cestovín či škatuľku čaju navyše, prípadne venujete jedno euro prostredníctvom kúpy symbolického odznaku, stanete sa súčasťou pomoci, ktorá má skutočnú silu. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorá prebieha od 16. do 22. októbra 2025, spája solidaritu zákazníkov naprieč celým Slovenskom, aby priniesla viac než jedlo. Dokáže prinášať dôstojnosť a pocit istoty tým, na ktorých sa často zabúda.
