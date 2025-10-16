|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2025
Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge
Tagy: vojna na Ukrajine
Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti na juhu krajiny zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako informuje web
Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) - Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti na juhu krajiny zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to tlačová služba špeciálnych jednotiek a generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny.
Ropná rafinéria Saratov pri rieke Volga neďaleko hraníc s Kazachstanom je jedným z najstarších ruských závodov na spracovanie ropy a je súčasťou štruktúry ropnej spoločnosti Rosnefť. Jej kapacita spracovania ropy bola v roku 2020 na úrovni 7,2 milióna tony a v roku 2023 v objeme 4,8 milióna tony. Rafinéria sa podieľa na dodávkach palív ruskej armáde.
Presne pred mesiacom, čiže 16. septembra, bola ropná rafinéria Saratov tiež terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge © SITA Všetky práva vyhradené.
Ropná rafinéria Saratov pri rieke Volga neďaleko hraníc s Kazachstanom je jedným z najstarších ruských závodov na spracovanie ropy a je súčasťou štruktúry ropnej spoločnosti Rosnefť. Jej kapacita spracovania ropy bola v roku 2020 na úrovni 7,2 milióna tony a v roku 2023 v objeme 4,8 milióna tony. Rafinéria sa podieľa na dodávkach palív ruskej armáde.
Presne pred mesiacom, čiže 16. septembra, bola ropná rafinéria Saratov tiež terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Malý balíček, veľká pomoc: Kaufland odštartoval zbierku Pomáhame potravinami
Malý balíček, veľká pomoc: Kaufland odštartoval zbierku Pomáhame potravinami
<< predchádzajúci článok
Rybníček už nebude kandidovať za primátora Trenčína. Je čas urobiť krok späť, priznáva
Rybníček už nebude kandidovať za primátora Trenčína. Je čas urobiť krok späť, priznáva