 Zo zahraničia

16. októbra 2025

Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge


Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti na juhu krajiny zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako informuje web



russia_ukraine_war_54971 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti na juhu krajiny zasiahli v noci na štvrtok ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to tlačová služba špeciálnych jednotiek a generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny.


Ropná rafinéria Saratov pri rieke Volga neďaleko hraníc s Kazachstanom je jedným z najstarších ruských závodov na spracovanie ropy a je súčasťou štruktúry ropnej spoločnosti Rosnefť. Jej kapacita spracovania ropy bola v roku 2020 na úrovni 7,2 milióna tony a v roku 2023 v objeme 4,8 milióna tony. Rafinéria sa podieľa na dodávkach palív ruskej armáde.

Presne pred mesiacom, čiže 16. septembra, bola ropná rafinéria Saratov tiež terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge © SITA Všetky práva vyhradené.

