Malý futbal na Slovensku má nového hlavného partnera – stávkovú spoločnosť Niké

16.7.2020 (Webnoviny.sk) -Niké je jednotkou na stávkovom trhu na Slovensku už takmer 30 rokov. Prvá pobočka bola otvorená ešte v roku 1991 v Bratislave. Odvtedy si Niké vybudovala širokú sieť s takmer 900 prevádzkami po celom Slovensku. No post lídra si drží aj vďaka inováciám a zavádzaním najnovších technológii v digitálnom priestore.Niké je známa aktívnou podporou športu na Slovensku. Svoju značku spája s najlepšími vo svojich odvetviach ako sú futbalový Slovan, či basketbalová Prievidza. Tento rok sa stala generálnym partnerom najvýznamnejších cyklistických pretekov u nás a to Okolo Slovenska. Lenže, filozofiou Niké nie je len podporovať špičkových profesionálnych športovcov. Svoju pozornosť upriamuje aj na podporu amatérskych klubov, či jednotlivcov. Vidieť to na prebiehajúcom projekte s názvom Fond pre budúcnosť športu a od dnes sa Niké stáva hlavným partnerom ďalšieho športového odvetvia určeného hlavne pre amatérov:prezradil Ing. Roman Berger, výkonný riaditeľ Niké.Ako však ďalej uvádza, oceňuje aj snahu vedenia Slovenského zväzu malého futbalu posunúť malý futbal u nás na vyšší level.dodáva výkonný riaditeľ Niké.Podpísanie zmluvy prichádza v čase, kedy vrcholí príprava na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, ktoré sa uskutočnia v termíne 18. a 19. júla v Piešťanoch. Na podujatí sa predstaví 64 najlepších tímov z celého Slovenska.Informačný servis