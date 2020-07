Objavujte slovenské pivné destinácie. Kampaň PubTour podporuje HORECA segment

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2020 (Webnoviny.sk) -Spoznávanie čarovného Slovenska, prechádzky v horách, oddych na kúpalisku, chvíle v spoločnosti najbližších. Aj to je prázdninový plán mnohých Slovákov pre tento rok. Nekonečné letné potulky sa však môžu niesť aj v znamení objavovania pivných destinácií - obľúbených podnikov, ktoré po neľahkom období poznačenom pandémiou, rozhodne ocenia každú pomoc a podporu.Spoločnosť HEINEKEN Slovensko preto prichádza počas dovolenkovej sezóny s novou letnou kampaňou s originálnym názvom PubTour. Jej cieľom je podporiť práve segment HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), ktorý najmä počas jari utrpel výrazné straty. "V tomto neistom čase sa množstvo ľudí rozhoduje, či strávia dovolenku doma na Slovensku alebo predsa vycestujú za hranice. My chceme našim konzumentom ukázať, dovolenku si môžu vychutnať aj doma. Veď Slovensko ponúka všetko, čo k dovolenke potrebujeme. Toto leto je teda skvelá príležitosť spoznať vlastnú krajinu, stretnúť priateľov a známych a zároveň podporiť domáce podniky a služby. Aj preto sme sa rozhodli, že touto kampaňou chceme pozvať ľudí späť do prevádzok, ktoré sú miestom rôznych spomienok a stretnutí," uviedol Róbert Fegyveres, Trade Marketing Manager pre segment HORECA spoločnosti HEINEKEN Slovensko.Spoločnosť pripravila v rámci kampane špeciálnu webstránku www.pubtour.sk , ktorá ponúka prehľad podnikov vo vybraných miestach po celom Slovensku. Vďaka funkcii Publocator si zákazníci jednoducho vyhľadajú prevádzku v konkrétnom meste a môžu si v nej dopriať obľúbené pivo, cider či radler značiek z portfólia HEINEKEN Slovensko. Stránka chce uľahčiť ľuďom cestujúcim po Slovensku lepšiu orientáciu v gastro prevádzkach a puboch. "V ktorejkoľvek časti krajiny Slováci budú, stačí si otvoriť nášho online sprievodcu podnikmi. Na interaktívnej mape nájdu prehľad prevádzok, ako aj tipy na vybrané podniky s našim pivom," vysvetlil Róbert Fegyveres.Súčasťou letnej kampane je tiež súťaž o pobyt v AquaCity Poprad pre návštevníkov prevádzok. Do súťaže sa zapojí každý, kto sa odfotí v podniku, ktorý je zaradený na stránke kampane, a uverejní fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #pubtour. Všetky informácie sú dostupné na www.pubtour.sk Kampaň odštartovala 13. júla a bude bežať v online prostredí s nasadením videospotov a na sociálnych sieťach.Informačný servis