Malý priestor? Objavte pohodlné dvojmiestne pohovky s funkciou spania

Niekedy hľadáme aj malý sedací nábytok do izby pre mládež, hosťovskej izby alebo chaty. Nezostáva nám nič iné ako spať na nepohodlnej pohovke? Nie tak celkom - niektoré dvojmiestne pohovky ponúkajú rovnaký komfort ako tradičná posteľ. V tomto prípade je dôležitý výber správneho modelu. Aký si teda vybrať?

Rozkladacia pohovka – aký je rozdiel medzi modelmi na príležitostné a každodenné spanie?

Výber rozkladacej pohovky závisí od frekvencie, s akou ju plánujete využívať ako miesto na spanie. Ak sa má daný nábytok používať len príležitostne, možno bude vaším hlavným kritériom vizuálna príťažlivosť a pohodlie pri sedení. Pri pohovke na každodenné spanie je však lepšie sa zamerať na to, čo na prvý pohľad nie je vidieť: systém rozkladania a matrac. Keď budete každodenne rozkladať tento nábytok, zakrátko oceníte jednoduchosť a rýchlosť prípravy postele s odolným roštom. Mali by ste si tiež zadovážiť dostatočne tvrdý matrac, aby nemal žiadne medzery na spojoch a naopak mal priestranný úložný priestor, vďaka ktorému budú periny a vankúše vždy po ruke. Pozrime sa teda na rôzne spôsoby rozkladania dvojmiestnych pohoviek.

Prehľad systémov rozkladania 2-miestnych pohoviek s funkciou spánku - výhody a nevýhody

To, či je pohovka pohodlná a či sa dá ľahko rozložiť a zložiť, závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od konštrukcie a chodu mechanizmu. Predstavujeme najobľúbenejšie riešenia:

mechanizmus typu vozík - systém spočíva vo vysunutí sedadla dopredu a následnom prevrátení jeho časti na určené miesto. Nesporným plusom tohto riešenia je veľký úložný priestor na posteľnú bielizeň, ku ktorému je možný prístup zhora po vysunutí sedacej časti;

americký mechanizmus - je to ľahko použiteľný spôsob rozkladania, ktorý niekedy využíva mechanizmus z pohovky. Rohovú sedačku rozložíte tak, že potiahnete spodnú časť nábytku smerom k sebe, čím sa zároveň zatvorí úložný priestor - rozkladanie je automatické. Aby bol spánok ešte pohodlnejší, oplatí sa hľadať nábytok s bonellovými pružinami. K úložnému priestoru sa dostanete rovnako ako v predchádzajúcom prípade - teda v procese rozkladania;

automatický mechanizmus DL - pomocou tohto mechanizmu rozkladania ľahko získate rovnú a pohodlnú spaciu plochu. Jedná sa však o posteľ pre jednu osobu (pohovka sa nevysúva dopredu, ale nabok). Jedna časť sedadla sa vysunie a druhá časť zapadne na miesto nad úložným priestorom.

taliansky mechanizmus - dvojmiestna pohovka vybavená týmto mechanizmom dôstojne nahrádza posteľ, pretože vo svojom vnútri ukrýva skutočný matrac. Rozkladá sa vďaka kovovej konštrukcii, v ktorej je osadený. Použitie mechanizmu je veľmi jednoduché: stačí zložiť operadlo a vytiahnuť rám spod sedadla, čím získate plochu na spanie so šírkou 140 cm. Nevýhodou tohto riešenia je chýbajúci úložný priestor na periny pod sedadlom - jeho miesto zaberá spomínaný rošt s matracom. Tieto typy dvojmiestnych rozkladacích pohoviek tiež nie sú lacné, no na každodenné spanie sú jednoznačne najpohodlnejšie.

Všetky tieto zaujímavé varianty, ako aj iné typy sedacích súprav nájdete v obchode agatanabytok.sk.

Na čo ešte pamätať pri výbere dvojmiestnej pohovky?

Prečítali ste si desiatky popisov produktov v internetových obchodoch a myslíte si, že ste našli perfektnú pohovku s úložným priestorom na odkladanie rôznych vecí, ktorá zaručí komfortný spánok? To ešte nie je koniec – nezabúdajte, že cez deň budete na pohovke sedieť! Pohodlná pohovka musí mať sedadlo, ktoré podporuje správne držanie tela (vystretý chrbát a jeho výška by mala byť prispôsobená tak, aby celé chodidlá mohli spočívať na podlahe a neposlednom rade by mala byť vybavená lakťovými opierkami s cieľom uvoľnenia napätia v krku atď.). Keďže komfort je subjektívna záležitosť, pred kúpou zostáva už len nábytok fyzicky vyskúšať –nič pritom nenahradí osobnú návštevu v kamennej predajni nábytku, čo vám vrelo odporúčame.