Nikdy som žiadnu dohodu s ostatnými obžalovanými nemal, povedal Kožuch na pojednávaní v kauze Dobytkár

Úrad špeciálnej prokuratúry podal v kauze Dobytkár obžalobu ešte v auguste 2021 na osem fyzických osôb a päť právnických osôb.



V rámci aktuálneho súdneho procesu čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, respektíve podplácania obžalovaný veterinár Kropil. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel. Vinu vo všetkých skutkoch priznal obžalovaný Miklas, ktorý je bývalým hlavným radcom regionálneho úradu PPA vo Zvolene.



Vyhlásenie obžalovaného Miklasa o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste. Zvyšní obžalovaní vinu popierajú.



19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Korupčná kauza známa ako Dobytkár vo štvrtok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračovala výpoveďou jedného z obžalovaných – bývalého generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraja Kožucha Prokurátor po poslednom pojednávaní v tejto veci spresnil skutky obžaloby, k čomu žiadali obhajcovia v úvode dnešného pojednávania zaujať stanoviská. Senát uviedol, že obhajoba bude môcť stanoviská k spresneniu obžaloby predniesť neskôr a rovnako budú môcť svoje výpovede doplniť aj obžalovaní.„To, z čoho som obvinený a z čoho som obžalovaný, som nespáchal a ani spáchať nemohol. Som nevinný, nikdy som žiadnu dohodu s ostatnými obžalovanými nemal," uviedol obžalovaný Kožuch s tým, že to, čo uviedol svedok a kajúcnik bývalý šéf jednej zo sekcií na ministerstve pôdohospodárstva Marek Kodada , nie je pravda a nemal s ním nijakú dohodu.„Vypovedal krivo voči mojej osobe a je to absolútne nehorázne," dodal obžalovaný a doplnil, že k výpovedi ho primälo to, že v spresnení obžaloby sa objavili veci, ktoré hovoril Kodada na hlavnom pojednávaní.Kodada vo svojej výpovedi v októbri minulého roka popísal, ako sa konali stretnutia s Kožuchom a Martinom Kvietikom , pričom tieto stretnutia boli podľa neho pravidelné aj dvakrát do týždňa a mal ich organizovať Kožuch. Na stretnutiach mali hovoriť o projektoch podaných na PPA.„Moja úloha bola, aby som bol nárazník medzi Kožuchom a lobistami, aby títo nechodili priamo za ním," uviedol obžalovaný s tým, že po schválení rozhodnutí mu Ľubomír Kropila odovzdal finančné prostriedky a on ich následne „distribuoval podľa kľúča, ktorý bol určený".