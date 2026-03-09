Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 9.3.2026
 Meniny má Františka
 24hod.sk    Gala

09. marca 2026

Mama, ožeň ma je späť. Kultová zoznamovacia šou sa po 12 rokoch vracia na obrazovky v modernejšej podobe


Kultová šou Mama, ožeň ma štartuje už v pondelok o 20:40. Šou sa na obrazovky TV JOJ vracia po dlhých dvanástich rokoch, no ...



ba13771d 9fc6 4857 98f7 802da8b233d0 676x380 9.3.2026 (SITA.sk) - Kultová šou Mama, ožeň ma štartuje už v pondelok o 20:40. Šou sa na obrazovky TV JOJ vracia po dlhých dvanástich rokoch, no tentokrát v modernejšej a autentickej podobe, ktorá reflektuje novodobé vzťahy, očakávania aj generačné rozdiely.

Nové príbehy


Po niekoľkoročnej pauze tak prichádzajú nové generácie, nové príbehy. To, čo sa však nemení sú mamy - rovnako starostlivé, milujúce ale tiež prísne a nekompromisné, ak ide o šťastie ich detí. Účastníkmi šou sú mladí a sympatickí ľudia, ktorí si chcú úprimne nájsť lásku a partnera.

„Výrazným posunom novej série je aj otočená perspektíva výberu – tentoraz si partnerov nevyberajú len muži, ale aj ženy, ktoré majú možnosť rozhodovať o tom, s kým chcú zdieľať svoj život. To všetko s typickým humorom a nadhľadom, umocneným ikonickým komentárom Michala Hudáka, ktorého hlášky majú opäť potenciál zľudovieť,“ priblížila TV JOJ.

Úspech zoznamovacích formátov


Šou Mama, ožeň ma sa vrátila na obrazovky pre veľký úspech zoznamovacích formátov. Riaditeľka výroby JOJ Group Slávka Adamíková podotkla, že zoznamovacie formáty sú dnes v kurze, preto Mama, ožeň ma, medzi nimi nesmie chýbať.

„Je to značka, ku ktorej máme vzťah my aj diváci. Stačí ju spomenúť a ľuďom sa okamžite vybavia spomienky. Zároveň sme cítili, že má potenciál osloviť aj dnešného diváka – ak sa spracuje iným, modernejším spôsobom,” dodala Adamíková. Pripomenula, že Mama, ožeň ma je dodnes veľmi známou značkou, najmä vďaka virálnym klipom na YouTube.

„No práve tie v ľuďoch vyvolávali obavy. Mnohí sa báli do projektu ísť, akoby mali pocit, že by si tým mohli poškodiť povesť. Bolo preto na režisérovi Samovi Jaškovi, aby účastníkom vysvetlil, že dnes už nechceme robiť Mama, ožeň ma v podobe, v akej ju poznali z minulosti. Aj keď bola mimoriadne sledovaná a obľúbená, tentoraz prinášame modernú zoznamovaciu šou – postavenú na vzťahoch, nie na excesoch,” vysvetlila Adamíková.

Ikonický komentár Michala Hudáka


Neoddeliteľnou súčasťou relácie je aj ikonický komentár Michala Hudáka. Jeho hlášky sa v minulosti totiž stali kultovými. Fanúšikov tak prirodzene zaujíma aj to, v akom duchu sa bude niesť nová séria. „Okrem toho, že ja sa teším, tešia sa aj moje dospelé deti, ktoré zažili aj predchádzajúcu sériu. Je to kultovka,” povedal Hudák s vierou, že k niečomu podobnému dôjde aj teraz.

„Texty sú napísané veľmi zdatne, to je zásadná informácia. Nevymýšľam ich ja. Ja ich len čítam a jemne prilievam olej do ohňa. Ale píšu to veľmi šikovní ľudia,“ priblížil Hudák, podľa ktorého šou síce zostane verná pôvodnému duchu, no bude reagovať na dobu, ktorá sa od poslednej série už zmenila. Bude to tak podľa jeho slov podobné, no tentokrát jemnejšie. „Zmenila sa doba, veľa vecí sa robí korektnejšie, aj ľudia sú trochu opatrnejší. Napriek tomu si myslím, že nebude núdza o zaujímavé momenty - z toho čo som mal možnosť vidieť a čítať,” doplnil Hudák.

Opačné garde


Režisér Samo Jaško rovnako pripomenul, že od poslednej série Mama, ožeň ma uplynulo veľa času. Dnes sa tak podľa neho takéto formáty robia úplne inak.

„Určite sme preto posunuli aj samotnú obsahovú úroveň a do projektu sme vybrali mladých, sympatických ľudí, ktorí majú záujem o zoznamovanie. Z rôznych dôvodov sú single a postupne sa dozvedáme, prečo to tak je, aké sú ich priority a čo hľadajú pri výbere partnera či partnerky. Zároveň sme dali väčší priestor rodinám – najmä mamám a blízkym príbuzným, ktorí vystupujú v roli poradcov,” spresnil režisér s tým, že v novej sérii sa rozhodli pre výrazný posun.

„Tentoraz to nebude len Mama, ožeň ma, ale v opačnom garde si partnera vyberajú aj ženy. Máme dokonca tri dievčatá – tri ženy, ktoré si vyberajú spomedzi potenciálnych partnerov. Vo svete väčšina pôvodných datingových formátov sledovala primárne mužský pohľad. Posunuli sa však k univerzálnejšiemu poňatiu a otočili perspektívu. Urobili sme to aj my a fungovalo to výborne,” uzavrel Jaško.


Zdroj: SITA.sk - Mama, ožeň ma je späť. Kultová zoznamovacia šou sa po 12 rokoch vracia na obrazovky v modernejšej podobe © SITA Všetky práva vyhradené.

