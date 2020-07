Máme doma vegána. Cenné rady + recepty

Vo vydavateľstve Ikar páve vyšla novinka Máme doma vegána , vyše 250-stranová plnofarebná encyklopédia, v ktorej nájdete naozaj všetko, čo ste chceli vedieť o vegánstve.

Ako má vyzerať vyvážená vegánska strava, kľúčové makroživiny, vitamíny a minerály. Dozviete sa o najčastejších vegánskych mýtoch, autori poradia vegánske náhrady, aj ako nakupovať, ak chcete začať variť vegánske jedlá.

Časť knihy je venovaná plánovaniu jedál, zásobovaniu kuchyne a potom prichádza vyše 100 zdravých, rastlinných receptov vrátane odbornej nutričnej analýzy, aby ste vedeli každému zabezpečiť príjem živín, ktoré potrebuje.

Recepty na raňajky, desiate, niečo malé pod zub, polievky, cestoviny, burgery aj sendviče, šaláty aj jedlá z jedného hrnca. A samozrejme dezerty ako Fazuľové brownie koláčiky bez múky, tekvicový pudingový koláč, Čokoládová pena feelgood alebo Matcha Panna Cotta.

Mnohé jedlá sa dajú jednoducho prispôsobiť aj milovníkom mäsa či vegetariánom, čo je výbornou pomocou pre tých, ktorí varia aj pre nevegánskych členov rodiny alebo rodiny prechádzajúce na flexitaránsku stravu.

Kniha obsahuje veľa cenných a užitočných rád, ale tiež vyše stovku receptov. „Tie recepty vám pomôžu prejsť z klasickej živočíšnej stravy na rastlinnú. Za mňa to má množstvo výhod – okrem odľahčeného svedomia, odľahčíte aj svoje trávenie,“ tvrdí známy moderátor, športovec a tiež vegán Martin Šmahel.

Pozrite si, čo hovorí o knihe Máme doma vegána Martin Šmahel, známy športovec, fitness tréner a vegán:



Začítajte sa do kapitoly o mýtoch okolo vegánstva:

VYVRÁTENIE MÝTOV

Prechod na vegánsku stravu je osobnou voľbou človeka a ľudia sa pre ňu zväčša rozhodnú kvôli výžive, blahu zvierat či životnému prostrediu. Aj o vegánstve existuje niekoľko mylných názorov ako pri iných alternatívnych spôsoboch stravovania. V tejto časti knihy niektoré z nich vyvraciame.

NIE JE TO ZDRAVÉ!

VEGÁNSTVO MÔŽE BYŤ ZDRAVÉ... Zdravá výživa pre každého z nás znamená stravu, ktorá je rozmanitá a bohatá. Mnoho nevegánskych spôsobov stravovania môže byť nezdravých, ak človek nezohľadňuje živiny, ktoré prijíma. Vegáni majú rovnaké potreby ohľadom príjmu živín ako ktokoľvek iný, takže musia myslieť na to, aby jedli vyváženú, rozmanitú stravu a aby jedli dostatočné množstvo z každej skupiny potravín. Ľudí často znepokojuje príjem bielkovín, keďže tradične ich získavajú z kuracieho alebo iného druhu mäsa, rýb a mliečnych výrobkov – ale okrem nich existuje aj mnoho rastlinných zdrojov bielkovín.

VEGÁNSKA STRAVA JE DRAHÁ!

VEGÁNSKA STRAVA VÔBEC NEMUSÍ BYŤ DRAHÁ... Tak ako pri každej strave, aj pri vegánskej záleží do veľkej miery na tom, ako často varíte doma. Najlepší spôsob na usporenie výdavkov je vopred si naplánovať, čo budete celý týždeň variť a podľa toho nakúpiť. Drahým „pohodlným“ jedlám sa možno úplne vyhnúť. Namiesto toho sa radšej spoľahnite na čerstvú prípravu. Keď nebudete nakupovať výberové mäso a ryby, tak v skutočnosti ušetríte, pretože práve tie môžu bývajú dosť drahé. Radšej si postupne vybudujte úložnú skrinku na suché potraviny. Vďaka tomu budete vždy schopní niečo pripraviť za nízke náklady.

VEGÁNI SÚ STÁLE UNAVENÍ

NIE, NIE SÚ... Ak sa človek nadbytočne nestravuje rýchlymi predpripravenými jedlami, bude mať dostatok energie. Potrebujete si iba zabezpečiť, aby ste živiny, ktoré sa bežne nachádzajú v živočíšnych produktoch, ako vápnik a železo, prijímali z iných zdrojov. Mnoho výživných látok sa dá veľmi jednoducho nahradiť rastlinnými zdrojmi a dostupných je aj mnoho produktov, ktoré sú obohatené o konkrétnu výživnú látku.

JEDLÁ SA PRIPRAVUJÚ ZLOŽITO

TO URČITE NIE... Vegánske varenie môže byť v skutočnosti ešte jednoduchšie ako varenie mäsa či mliečnych pokrmov, keďže zelenina je veľmi prispôsobivá a malé chybičky sa na nej nijako nepodpíšu. Techniky varenia sú vo všeobecnosti veľmi podobné, vďaka čomu je prechod o to jednoduchší. Restovanie, opekanie v panvici či na platničke zvýrazní chuť zeleniny a grilovanie, varenie či naparovanie zase vyzdvihne čerstvú chuť zeleniny. Jediný problém v skutočnosti spočíva v tom, že treba byť pri varení dobrodružný, ale aj do toho sa vie človek pomaly dostať. Začnite s pripravovaním jedál, ktoré sú pre vás jednoduché a pohodlné a postupne svoj receptár rozširujte.

VEGÁNSKE JEDLO JE NUDNÉ

NIE, NIE JE... Ľudia si často myslia, že vegánska strava pozostáva z kapusty a šalátov. V skutočnosti môže byť rastlinná strava plná extrémne chutných a rozmanitých jedál. Je lepšie sústrediť sa na to, že do svojho jedálnička zakomponujete širokú škálu ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných potravín, ako na to, čo z neho vylúčite. Kľúčom je experimentovať s chuťami, aby ste si ich dostatočne uspokojili; tak potom nebudete mať pocit, že by vám niečo chýbalo. Používajte dostatok korenia, aby ste chute pripravených jedál ešte zvýraznili.

Milan Buno, knižný publicista