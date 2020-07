Herečka Naya Rivera sa utopila pri záchrane syna, jej telo po piatich dňoch vyplavila voda

Telo sa zamotalo do rastlín

Chcela si len užiť voľno so synom

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americkú herečku a speváčku Nayu Riveru našli v pondelok mŕtvu v jazere v južnej Kalifornii. Telo 33-ročnej rodáčky z kalifornskej Santa Clarity našli päť dní po tom, ako zmizla počas člnkovania so synom na jazere Piru. Na správu o jej úmrtí už reagovali viaceré známe osobnosti.Jej štvorročný syn údajne povedal vyšetrovateľom, že ho matka potlačila, aby mu pomohla vyliezť na palubu, ale keď sa otočil, videl, ako mizne pod hladinou. "Musela nabrať dosť sily, aby synovi pomohla naspäť do lode, no nie dosť, aby zachránila seba," vyjadril sa na tlačovej konferencii šerif okresu Ventura Bill Ayub.Asi tri hodiny po tom, ako si matka so synom požičali čln na jazere Piru, našli už len opustenú loď so spiacim chlapcom v záchrannej veste. Dvojica si bola podľa šerifa zaplávať v oblasti, kde je to povolené, pričom herečka na sebe nemala záchrannú vestu.Rivera sa podľa vyšetrovateľov utopila nešťastnou náhodou a jej telo sa zrejme zachytilo v rastlinách pod vodou, odkiaľ ho neskôr vyplavilo ku hladine. Miesto, kde zosnulú našli, už pritom potápači predtým prehľadali.Telo následne previezli helikoptérou k 64 kilometrov vzdialenému súdnemu lekárovi, kde vykonajú pitvu aj oficiálnu identifikáciu.Predstaviteľka Santany Lopez zo seriálu Glee (2009 - 2015) si minulú stredu popoludní pri jazere Piru, severozápadne od Los Angeles, prenajala čln a vyrazila na výlet so štvorročným synom. Jazero, ktoré je asi hodinu jazdy autom od Los Angeles, a jeho okolie prehľadávali desiatky ľudí, zväčša potápačov, s pomocou vrtuľníkov, dronov, štvorkoliek a tiež sonaru.Nayu Riveru môžu diváci a diváčky poznať aj zo seriálu The Royal Family (1991- 1992), v ktorom stvárňovala Hillary Winston. V rokoch 2002 až 2006 sa predstavila v niekoľkých epizódach The Bernie Mac Show (2001 - 2006). Menšie úlohy si vyskúšala aj v ďalších televíznych projektoch či vo filmoch At the Devil's Door (2014) a Mad Families (2017).V roku 2011 podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Columbia Records, prostredníctvom ktorého mala vydať svoj debutový album, no ten sa dosiaľ nedostal na trh. V roku 2013 predstavila singel Sorry, v ktorom hosťuje jej bývalý snúbenec Big Sean.V roku 2014 sa vydala za herca Ryana Dorseyho, ktorý je otcom jej syna Joseyho Hollisa. Pár sa v roku 2018 rozviedol a dohodol na spoločnom opatrovníctve potomka.