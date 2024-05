Máme odborníkov na hokej i medicínu. Podľa Graňáka má slovenská reprezentácia hráčov, ktorí sa vedia vyrovnať s tlakom (video)

Mladší hráči zvládajú kritiku lepšie

Na Slovensku takmer každý rozumie všetkému

13.5.2024 (SITA.sk) - Podľa bývalého slovenského hokejového reprezentanta Dominika Graňáka v súčasných časoch sociálnych sietí a rýchleho internetu to majú slovenskí hráči na svetovom šampionáte oveľa náročnejšie ako pred 20 rokmi, keď on sám začínal v národnom tíme."Tú zmenu som vnímal počas mojej reprezentačnej kariéry. Začínal som v ére, keď sa čítali iba noviny a odkazy fanúšikov vytlačené na nástenke v šatni. Na konci kariéry to už bolo o internete a o tom, že sa všetko dostávalo k hráčom veľmi rýchlo,“ povedal rekordér v počte reprezentačných duelov za reprezentáciu Slovenska v relácie V športovom SITE "Ja osobne som rýchlo zistil, že keď sa od vnímania rôznych komentárov odstrihnem, bude to pre mňa prospešné. Sústredil som sa výhradne na hokej a partiu, ktorú sme na danom turnaji mali. Nečítal som to, ani keď sa nám nedarilo a ani v období, keď nám to išlo. Tak som to mal celú kariéru,“ poznamenal účastník dvanástich majstrovstiev sveta."Zažil som aj takú vec, že niektorú chalani si to čítali a dokonca mi napadli aj dve mená spoluhráčov, ktorí na adresovanú kritiku reagovali ešte počas turnaja. Naozaj to nebolo na prospech veci. Myslím si zároveň, že v súčasnej dobre sa to selektovať už vlastne ani nedá, pretože na hráčov sa to valí z každej strany,“ pokračoval.Graňák tiež doplnil, že neskôr narodení členovia reprezentačného tímu disponujú charakterovými vlastnosťami, ktoré im pomáhajú danú kritiku zvládať lepšie a byť "nad vecou"."Tí mladší s tým už vyrastali. Myslím si, že tento mediálny tlak od fanúšikov vnímajú inak a sú voči nemu istým spôsobom odolní. Mám pocit, že na Slovensku takmer každý rozumie všetkému, hokeju, medicíne a podobne,“ dodal strieborný medailista z MS 2012 a šampión z najvyšších súťaží v Česku, Švédsku a Rusku.Podľa Graňáka je v dnešnej dobe extrémne dôležité správne mentálne nastavenie hráčov, ale i mužstva ako celku."Ide o kolektívny šport, čiže stále sa jednotlivec môže tak trochu schovať do tieňa tímu, ale na druhej strane, v kolektíve sa pozitívna energia rýchlo šíri, takže sa nakoniec od rozpoloženia každého jedného hráča odvíja mentálna sila celého mužstva. Myslím si, že v prípade nášho aktuálneho reprezentačného výberu v tom nebude žiadny problém, pretože máme skvelého kouča, ktorý dokáže mentálne nastavenie tímu a tlak veľmi dobre korigovať,“ uzavrel Graňák, ktorý ukončil aktívnu hokejovú kariéru na jeseň 2022.