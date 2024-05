Lotyši majú na MS v hokeji 2024 dve víťazstvá. Škoda, že nemáme šesť bodov, povedal Daugaviňš (video+foto)

V nedeľu bol hrdinom Daugaviňš

Trestuhodná chyba Francúzov

13.5.2024 (SITA.sk) - Lotyšskí hokejisti síce vstúpili do tohtoročného svetového šampionátu dvomi víťazstvami, no zatiaľ v ich tábore nevládne úplná spokojnosť. Obhajcovia bronzu z vlaňajších majstrovstiev sveta triumfovali na turnaji v Česku v úvodných dvoch zápasoch nad Poliakmi (5:4) a Francúzmi (3:2), no v oboch prípadoch až po predĺžení.V extra päťminútovkách rozhodol o víťazstvách pobaltského výberu Kaspars Daugaviňš , ktorý v sezóne 2023/2024 pôsobil v Michalovciach.Skúsený 35-ročný útočník so skúsenosťami zo zámoria si po nedeľňajšej výhre nad Francúzmi uvedomoval, že Lotyši mali z úvodných dvoch zápasov vyťažiť viac. Zvlášť, keď ich v zostávajúcom priebehu skupinovej časti čakajú spomedzi papierovo slabších súperov už iba Kazachovia.„Škoda, že nemáme vo vrecku šesť bodov, no berieme aj dve víťazstvá,“ povedal Daugaviňš, ktorý proti Francúzom rozhodol o triumfe Lotyšov šesť desatín sekundy pred koncom predĺženia.Niekoľko sekúnd pred sirénou mali Francúzi puk na hokejkách, no trestuhodne ho vo vlastnom obrannom pásme stratili a Daugaviňš blafákom rozhodol.„Zostávalo pár sekúnd. Snažili sme sa len čítať hru a ukradnúť puk. Vďakabohu, že tam bola sekunda navyše, pretože som nevedel, koľko času máme, ale stačilo to na víťazstvo,“ dodal Daugaviňš podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Práve spomenutí Kazachovia budú v utorok najbližším protivníkom Lotyšov na MS. V ostravskej skupine sa potom stretnú aj s Nemcami, Švédmi, Slovákmi a Američanmi. Z dvoch osemčlenných skupín postúpia do štvrťfinále po štyri najúspešnejšie tímy.