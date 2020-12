Máme síce dobré, ale nie príliš zdravé srdcia!

Trápia vás tieto príznaky? Majte sa na pozore!





Nespavosť



Potenie



Bolesti hlavy



Pocit šumenia v ušiach





Môže za to genetika?

Kde zázračné esenciálne kyseliny hľadať?

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vysoký krvný tlak je najčastejšou predzvesťou budúcich kardiovaskulárnych problémov. Každý tretí Slovák ho má, no o riešenie jeho symptómov sa zaujíma len zlomok.Vymenované príznaky bývajú najčastejšími varovnými signálmi. Ich dlhodobé ignorovanie vedie k preťažovaniu ľavej srdcovej komory, ktorá pod vplyvom vysokého tlaku hrubne a nárokuje si čoraz viac kyslíka, aby zvládla odpor kladený užšími cievami. Situáciou trpia i samotné cievy. Vplyvom vysokého krvného tlaku dochádza k poškodeniu ich výstelky a tvorbe krvných zrazenín – trombov.Tromby môžu upchať ľubovoľnú cievu v tele. Keď sa tak stane v niektorej z ciev zásobujúcich srdce, dochádza k infarktu myokardu. Vysoký tlak ohrozuje i mozog. Cievna mozgová príhoda býva jedným zo závažných dôsledkov zanedbaných ťažkostí súvisiacich s vysokým krvným tlakom.Okrem týchto akútnych stavov sú s vysokým krvným tlakom úzko späté i poškodenia obličiek, hemodialýzy, poškodenia ciev očí či ischemická choroba srdca.Do istej miery áno. Na zvýšený príjem omega – 3 mastných kyselínby mali myslieť najmä tí, ktorí majú kardiovaskulárne ochorenia v rodine. Problémy so srdcom a cievami sú však multifaktorálne a preto je dobré už od útleho veku myslieť na zdravú stravu a pohyb. To ľudia od lekárov síce nepočujú radi, ale stále to zostáva jedným z overených receptov vplývajúcich na zdravie obehovej sústavy. V našich zemepisných šírkach totiž nie je takým dobrým zvykom konzumácia rýb a morských plodov, ako v prímorských krajinách.Ideálny spôsob, ako sa k hodnotným, čerstvým a kvalitným omega – 3 mastným kyselinám v dostatočnej dávke dostať sú kvalitné výživové doplnky z rýb žijúcich v čistých a studených morských vodách v okolí nórskych fjordov. Práve odtiaľ pochádza čistý rybí olej v kapsliach obohatený o vitamín D posilňujúci imunitu. Túto vzácnu zmes pre zdravie a vitalitu nájdete výlučne v kvalitných výživových doplnkoch z rady OmegaMarine, ktorá je dlhodobo jednotkou na Slovenskom trhu v segmente výživových doplnkov s obsahom omega – 3 mastných kyselín.Všetko o tom, ako zabezpečiť, aby vaše srdce bolo nie len dobré, ale aj zdravé sa dozviete na stránkach www.omegamarine.sk Informačný servis