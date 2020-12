Polyméry od LANXESS zvyšujú odolnosť vysokohorských lanoviek a priemyselných výťahov

Polyméry od LANXESS šetria pri prevádzke energiu

Matematický model vypočítava opotrebenie

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Prepolymér Adiprene PP1095H bol vyvinutý pre mechanicky vysoko namáhané kolesá a valčeky, ktoré sa rýchlo pohybujúDopravné systémy alebo výťahy možno vďaka tomuto materiálu prevádzkovať rýchlejšie a efektívnejšieDopyt po odolných elastoméroch rastie na celom svete. Tieto odpružené materiály sa používajú napríklad na kolesách vysokozdvižných vozíkov, vo vodiacich valcoch výškových a priemyselných výťahov, vo valcoch pre poľnohospodárske stroje alebo v horských lanovkách. Chemická spoločnosť LANXESS na tento trend odpovedala vývojom termosetových elastomérových prepolymérových systémov a súvisiacich tvrdidiel.LANXESS vychádza pri výrobe týchto súčiastok v ústrety individuálnym potrebám zákazníkov. Napríklad prepolymér Adiprene PP1095H bol vyvinutý pre mechanicky vysoko namáhané kolesá a valčeky, ktoré sa rýchlo pohybujú. "Výsledkom sú elastoméry, ktoré majú v porovnaní so štandardnými priemyselnými materiálmi extrémne vysokú úroveň dynamických vlastností. Okrem toho sú vysoko odolné proti opotrebeniu," vysvetľuje Ian Laskowitz, manažér vývoja aplikácií v obchodnej jednotke LANXESS Urethane Systems. "Vďaka patentovanému matematickému modelu sme schopní využívať materiálové výhody elastomérov s ohľadom na potreby zákazníkov," dodáva Ian Laskowitz.Adiprene PP1095H je prepolymér na báze polyestru zakončený organickou látkou P-fenylendiaminem (pPDI). V kombinácii s tvrdidlom Vibracure A250 sú výsledkom elastoméry s tvrdosťou "95 Shore A". Svoje dynamické vlastnosti si tieto polyméry zachovávajú aj pri vysokých teplotách. Dôvodom je to, že ich stratový faktor, ktorý premieňa energiu na teplo, je nižší ako u porovnateľných štandardných priemyselných materiálov. "Naše elastoméry generujú menej tepla, a to aj v tom prípade, keď sú vystavené častým a rýchlym deformáciám. Pri nepretržitom používaní sa v porovnaní s inými materiálmi neprehrievajú," vysvetľuje Laskowitz. Tieto vlastnosti polymérov od LANXESS vedú k úsporám energií napríklad pri prevádzke vysokozdvižných vozíkov. Uvedené vlastnosti umožňujú takýmto kolesám a valčekom dosiahnuť vyššiu prevádzkovú rýchlosť a aj vyššiu nosnosť. Príslušné vozidlá, dopravné systémy alebo výťahy je možné preto prevádzkovať rýchlejšie a efektívnejšie.Patentovaný matematický model LANXESS na predpovedanie výkonu behúňov a valčekov, ktoré sú vyrobené z polymérov, zohľadňuje vlastnosti elastomérov, geometriu kolies a valčekov a aj prevádzkové podmienky. Ako prvé sú pre vybraný elastomérový systém v dynamicko-mechanickej analýze stanovené parametre materiálu, akými sú vlastnosti vyššie uvedeného tlmenia. Následne sa berú do úvahy špecifikácie zákazníka – geometria kolies, pracovný cyklus a prevádzková teplota. Nástroj potom vypočíta zaťaženie a rýchlosť, pri ktorých materiál zlyhá kvôli hysteréze, a taktiež predikuje ďalšie možné zlyhanie."Náš matematický model ponúka veľmi vysokú presnosť predpovedí chovania výkonného materiálu naprieč rôznymi odvetviami priemyslu. Mnohým zákazníkom sme úspešne pomohli s optimalizáciou podľa požiadaviek," hovorí Laskowitz a dodáva: "To platí nielen pre produkt Adiprene PP1095H, ale taktiež pre všetky naše uretánové výrobky, ktoré spoločnosť LANXESS vyvinula pre tento aplikačný segment. Medzi ne patrí mnoho prepolymérových systémov na báze esterov, éterov, polykaprolaktónov, ktoré sú vyrábané s rôznymi izokyanátmi."Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis