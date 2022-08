Máme tu dve egá a žiadne nechce ustúpiť, koaličné rokovania sa nikam neposunuli, vraví Kollár

Predčasné voľby

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - „Mrzí ma, že koaličné rokovania sa nikam neposunuli," uviedol predseda parlamentu a politickej strany Sme rodina v diskusnej relácii V politike na TA3, ktorú nahrávali ešte v piatok 12. augusta po rokovaní koalície na Bôriku.„Vyzeralo to na Bôriku tak, že sme sa nedohodli na ničom. Nie je mysliteľné, aby sme nechali vládu len tak. Menšinová vláda nebude fungovať. Tí dvaja, ktorí to zapríčinili, by mali dať riešenie," povedal Boris Kollár Ak sa nevyrieši súčasná koaličná kríza, tak vláda podľa Kollára nedokáže fungovať.„My nezvládame vládnutie, lebo sa nevieme dohodnúť. Máme tu dve egá a žiadne nechce ustúpiť a problém je ten, že sa ocitneme v menšinovej vláde, kde sa ďalší vyhrážajú, že ak nás budú podporovať odídenci od Kotlebu, tak nás nebudú oni podporovať. Nech sú korektní a nech povedia, že chcú predčasné voľby. My musíme ako vláda fungovať, nie že jeden si zdrhne. Ja som jeden z mála, ktorý chce, aby sa to udržalo," povedal Boris Kollár.Udržanie vládnej koalície je podľa Kollára nevyhnutné aj z dôvodov zvyšovanie cien energií.„Musíme sa baviť ako budeme fungovať s ropou, plynom, elektrinou, lebo dodnes nie je podpísaný kontrakt o zastropovaní elektriny s elektrárňami. Ja som za to, aby tieto koncerny, ktoré mimoriadne zbohatli, aby sme im prachy zobrali a dali ich ľudom," dodal Kollár.Spoludiskutujúci predseda strany Smer-SD Robert Fico kritizoval aj plánovanú dovolenku Richarda Sulíka počas koaličnej krízy.„Každý má nárok na dovolenku, ale súhlasím s tým, že je koaličná kríza a je treba rokovať a snažiť sa zachrániť krízu, asi by bolo na mieste zostať a rokovať. Nebudem útočiť na Richarda Sulíka, ale možno je im to jedno," dodal Boris Kollár.