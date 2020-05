Mamojka sa pre údajné kontakty s Kočnerom vzdal mandátu ústavného sudcu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 - Mojmír Mamojka potvrdil pre Tv Joj, že sa vzdáva funkcie sudcu Ústavného súdu SR. Ako prvý o tom v stredu informoval Denník N a Mamojka to oficiálne potvrdil pre portál televízie, ktorej sa podarilo s ním spojiť. Ústavný sudca bol podozrivý, že udržiaval blízke kontakty s Mariánom. K., ktorý je obvinený z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.„Je to pravda,“ uviedol pre televíziu Mojmír Mamojka. „To je kumulácia viacerých dôvodov. Jednak, je to tá navrhovaná novela, že vekový limit...Chcem dať priestor mladším,“ hovorí Mamojka. Za dôvody svojho odstúpenia uviedol aj zdravotné dôvody a sebareflexiu.„To je nezmysel, nestretávali sme sa. Vy to všetko beriete, snažíte sa vytvoriť násilne nejaký blízky vzťah. To vôbec nie je pravda, absolútne. Nestretávali, ja som ho poznal pred dvadsiatimitromi či štyrmi rokmi, keď som bol členom licenčnej rady. Potom niekde na recepčných stretnutiach, a to je všetko,“ odpovedal na otázku televíziu, čo hovorí na medializované informácie, že sa stretával s obvineným z vraždy. „Nestretávali sme sa, to je rozdiel. Stretávať sa a vedieť o sebe a protéžovať,“ dodal Mamojka.Mamojka tiež uviedol, že by bol rád, keby aj jeho kolegovia boli viac objektívni, podľa jeho slov s obvineným nechodil na raňajky alebo dovolenky.„A tá jedna SMSka, ktorá tam bola, tam išlo o nejakú právnu radu, ktorú ja som odmietol a potom žiadne stretnutie nebolo. Ja som to už vysvetľoval niekoľkokrát. Nemyslím si, že ten kontakt bol taký, že by ma nejak diskvalifikoval,“ vysvetľuje Mamojka a priznáva, že aj spomínanie jeho mena v komunikácii Threema má určitý vplyv na jeho odchod z funkcie.Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vyjadrila aj k rozhodnutiu ústavného sudcu Mojmíra Mamojku vzdať sa funkcie pre jeho údajné kontakty s podnikateľom Marianom K. Čaputová povedala, že ju ani neprekvapilo.„V každom prípade som rada, že takéto rozhodnutie padlo. Myslím si, že je to ku prospechu dôveryhodnosti justície,“ uviedla prezidentka.