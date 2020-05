TIME: Za 30 rokov vzrástol HDP na jedného Slováka z 2 400 na 20 000 dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálne vydanie magazínu TIME venuje Slovensku celé dve strany a okrem analýzy rozvoja krajiny si ilustračne všíma dva podnikateľské príbehy - vznik a rast skupiny Grafobal Group Ivana Kmotríka, a prierez príbehu potravinárskej spoločnosti IDC Pavla Jakubca. Oba príbehy magazín uvádza ako príklady, kedy firma z malej krajiny, ktorej do roku 1989 dominoval najmä ťažký priemysel, dokáže preniknúť do globálneho priestoru a presadiť sa na svetových trhoch.Pri Grafobal Group si TIME všíma najmä fakt, že skupina sa postupne rozrástla do viacerých podnikateľských odvetví s ročnými tržbami 1,5 miliardy dolárov. Pripomína expanziu kľúčovej firmy celej skupiny Grafobalu do ďalších 4 krajín (Česká republika, Litva, Bulharsko a Rusko) a konštatuje, že firma so 115 ročnou tradíciou výroby obalov, má dnes vynikajúcu povesť v potravinárskom, farmaceutickom, tabakovom a chemickom priemysle, ktoré vyžadujú nielen vysokú kvalitu, ale aj záruku stability.Magazín cituje aj priamo Ivana Kmotríka, ktorý v rozhovore uviedol, že väčšina zákazníkov Grafobal sú nadnárodné spoločnosti pôsobiace v týchto krajinách, ale naznačil aj ambíciu preniknúť na poľský a rumunský trh. "Budúcnosť Grafobalu, ktorý chce stále rásť je v strategickom partnerstve, alebo fúzii s rovnako veľkou, alebo aj väčšou firmou tohto druhu", povedal pre TIME Ivan Kmotrík. TIME okrem Grafobalu spomína aj ďalšie dôležité firmy z celej skupiny Grafobal Group, vrátane distribučnej siete periodickej tlače, leteckej spoločnosti Jet Aviation, firmy OMS Lighting, alebo televízie TA3, či futbalového klubu Slovan Bratislava, alebo zdravotníckych zariadení. "Nikdy sme sa nebáli začať niečo nové", cituje TIME Ivana Kmotríka.V príbehu IDC Holding Pavla Jakubca si TIME všíma najmä silu skupiny v oblasti cukroviniek a trvalého pečiva, kde dosahuje firma tržby na úrovni 150 miliónov dolárov a dominuje tak tuzemskému trhu, pričom ale dodáva výrobky na trhy, ktoré predstavujú viac ako 60 miliónov ľudí - poľský, maďarský, aj nemecký trh. Magazín si všíma aj firmu Vegum, ktorá patrí do skupiny IDC Holding a ktorá je najväčším producentom hokejových pukov na svete a dodáva ich najmä na americký a kanadský trh.Informačný servis