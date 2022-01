Manažér HK Nitra už vidí mladého Šimona Nemca v NHL, prirovnávajú ho k Švajčiarovi Romanovi Josimu

Josi má Norrisovu trofej

Skautov chodí veľa

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mladý slovenský hokejista Šimon Nemec je jeden z kandidátov na prvé kolo vstupného draftu nováčikov do zámorskej NHL a v Severnej Amerike sa o ňom vyjadrujú v superlatívoch.Iba 17-ročný obranca, ktorý nedávno strelil prvý gól v drese HK Nitra v aktuálnej extraligovej sezóne, sa podľa hokejového experta Ryana Kennedyho na ľade podobá na kapitána tímu Nashville Predators Romana Josiho.Práve tento 31-ročný Švajčiar je držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL zo sezóny 2019/2020. V aktuálnom ročníku NHL stihol v 43 zápasoch nazbierať 43 bodov za 13 gólov a 30 asistencií."Josi je elitný hráč, ktorý dokáže ovplyvňovať hru svojho mužstva na oboch koncoch ihriska a Nemec je mu podobný. Je veľmi šikovný. Okrem toho, že si vie zastať miesto v defenzíve, je platný aj vpredu. V tejto sezóne získal v drese Nitry na Slovensku množstvo bodov. Podľa mňa je práve Nemec spolu s Čechom Davidom Jiříčkom kandidátom na najvyššie draftovaných obrancov," napísal Ryan Kennedy na webe thehockeynews.com.Na výkony Šimona Nemca sa od začiatku tejto sezóny chodia pravidelne pozerať skauti jednotlivých tímov NHL, ktoré majú záujem ho draftovať.Nemec dosiaľ nazbieral 23 bodov za 1 gól a 22 asistencií a aj on je dôvodom toho, prečo je Nitra v extraligovej tabuľke na treťom mieste za Slovanom Bratislava a majstrovským HKM Zvolen."Takých 8-10 skautov na zápas je štandard. Veľakrát je to závislé aj od ich ďalšieho pracovného programu. Dosť ich prišlo pred juniorským šampionátom, ale aj pred reprezentačnou prestávkou. Nitra má dobrú polohu. Je neďaleko viedenského letiska, takže ich máme na zápase naozaj veľa. Prichádzajú už aj najvyššie hodnosti, nielen nejakí zapisovatelia. Keď máte hráčov na prvé kolo, chodia tí, ktorí za to nesú zodpovednosť. Boli tu už Česi, Fíni, Kanaďania, Američania,“ poznamenal manažér Nitry Tomáš Chrenko v rozhovore na webe hokejportal.net.Podľa Chrenka je veľká šanca, že účastník nadchádzajúcich ZOH v Pekingu bude už v budúcej sezóne hrávať v NHL v tíme, ktorý si ho vyberie v letnom drafte."Dostal som zaujímavú odpoveď z jedného klubu, keď nám skaut povedal, že ak by Šimon v kempe neurobil prvý tím, tak by boli úplne v pohode s tým, aby sa ďalej zdokonaľoval v Nitre pod dohľadom ich človeka. Jedným dychom však dodávam, že som presvedčený o tom, že NHL dá hneď na prvýkrát už od októbra tohto roku,“ dodal Chrenko.