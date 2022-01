Nový slovenský tím chce v horskej cyklistike získať miestenku na olympiádu, ambície má aj v cestnej cyklistike

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - S cieľom získať miestenku na OH 2024 v Paríži pre súťaž mužov v horskej cyklistike vznikol na Slovensku nový prokontinentálny tím PROefekt Across CST team.Venovať sa však nebude len horskej, ale aj cestnej cyklistike. V tomto smere má za cieľ vybojovať si právo štartu na pretekoch Okolo Slovenska."Som veľmi rád, že tím dosiahol túto métu. Na Slovensku je to prvý horský kontinentálny tím. Vnímam to ako vyvrcholenie desaťročného úsilia. V PROefekte sa nám vyformoval elitný tím, ktorý už dlhšie dosahuje kvalitné výsledky nielen v horskej, ale aj cestnej cyklistike, dokonca aj v ďalších športoch, ako napríklad v skialpinizme, behu či duatlone. Chlapci sú výborná partia a teší ma, že si rozumejú aj po ľudskej stránke, či už na tréningových kempoch, ale aj v pretekoch,“ povedal zakladateľ tímu Juraj Karas."Vývoj na svetovej cyklistickej scéne ukazuje, že všestrannosť a kombinovanie viacerých disciplín prispieva k výnimočným výkonom a dominantnosti. V našom tíme tento smer dlhodobo podporujeme a mienime ešte viac rozvíjať. Preto u nás majú priestor jazdci v horskej aj cestnej cyklistike, ktorí môžu spoločne kombinovať obe disciplíny. Verím, že sa nám podarí splniť ciele, ktoré sme si dali pri založení tímu. Vytvárame podmienky, v ktorých sa v budúcnosti môžu ukázať aj ďalšie talenty,“ doplnil.Členmi tímu podľa jeho prezentácie sú: Jakub Jenčuš, Kristián Jánošík, Florián Papcun, Filip Sklenárik, Tomáš Burcák, Marek Čontofalský, Miroslav Malíšek, Martin Mečiar, Jakub Pišoja a Juraj Karas.