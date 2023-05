Manažment Letových prevádzkových služieb si chcel podľa Hlasu vyplatiť miliónové zlaté padáky, žalujú ho zamestnanci (video)

Žaloba na vedenie spoločnosti

Zlaté padáky v štátnom podniku

24.5.2023 (SITA.sk) - Manažment štátneho podniku Letové prevádzkové služby si chcel vyplatiť zlaté padáky vo výške takmer 1,5 milióna eur. Povedal to líder opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v stredu na tlačovej konferencii.Podľa neho manažment požiadal ministerstvo dopravy o schválenie odmien z dôvodu dobrého hospodárskeho výsledku za minulý rok.Pellegrini poukázal na to, že štátny podnik pritom žalujú jeho zamestnanci, pretože im neboli vyplatené peniaze, ktoré im prislúchajú na základe kolektívnej zmluvy.Ako konkretizoval Samuel Migaľ z Hlasu-SD, 174 zamestnancov podalo žalobu na vedenie spoločnosti, spolu ide o zhruba dva milióny eur. Ak by však podalo žalobu všetkých 500 zamestnancov štátneho podniku, išlo by až o sumu vo výške šesť miliónov eur.„Paradoxne, práve peniaze, o ktoré sa zamestnanci súdia, vedenie zaúčtovalo do svojho dobrého hospodárenia a na základe neho si chcelo navrhnúť odmenu v neuveriteľnej výške,“ vysvetlil ďalej Migaľ.Pellegrini upozornil vládu, že ak sa zlaté padáky navrhujú v jednom štátnom podniku, je na mieste očakávanie, že sa tak bude diať aj v iných. Vyzýva preto premiéra Ľudovíta Ódora , aby vydal pokyn všetkým ministrom na preverenie a zastavenie vyplácania tučných odmien.„Druhou výzvou na úradnícku vládu je, aby povedali už teraz, že nebudú poberať odstupné,“ povedal. Zároveň dodal, že ak by odstupné zo zákona nemohli odmietnuť, majú ho použiť na charitatívny účel, pretože by ho nemali dostať za pár mesiacov služby štátu.