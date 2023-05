Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa predĺži, suma 24,20 eura za noc zostáva

Príspevok za ubytovanie Ukrajincov

Dopad na rozpočet verejnej správy

24.5.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo dopravy SR bude naďalej pokračovať v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov v súvislosti s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vláda v stredu predĺžila lehotu vyplácania tohto príspevku domácim ubytovateľom o sedem mesiacov, od začiatku júna do konca tohto roka.Umožní to s pripomienkou schválené nové nariadenie vlády, ktoré ponecháva rovnakú výšku príspevku za ubytovanie odídencov na základe dočasného útočiska v ubytovacích zariadeniach na Slovensku ako v období do 31. mája.Predpokladané náklady na vyplatenie príspevku za ubytovanie Ukrajincov počas siedmich mesiacov môžu podľa rezortu dopravy dosiahnuť zhruba 30 miliónov eur, z toho v tomto roku 20 miliónov eur a v budúcom roku 10 miliónov eur.Tieto prostriedky plánuje ministerstvo uhradiť na základe doterajšieho vývoja oprávneným prijímateľom za poskytnuté ubytovanie do 31. decembra 2023.Vzhľadom na neznámu dĺžku trvania konfliktu a neznámy celkový počet utečencov, ktorí o dočasné útočisko a ubytovanie požiadajú, je výška výdavkov odhadovaná pre 15-tisíc ubytovaných odídencov v pomere 60 % dospelých a 40 % detí na sedem mesiacov.Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny ostáva vo výške maximálne 24,20 eura za jednu noc pre osobu vo veku 15 a viac rokov a 12,10 eura za jednu noc pre osobu do 15 rokov.Výška príspevku sa odvíja od nákladov za lôžko vykázaných fyzickou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení, zvýšenej koeficientom 1,1.Pri výpočte dopadov na rozpočet verejnej správy ministerstvo dopravy vychádzalo zo skutočne vyplatených príspevkov za ubytovanie odídencov do apríla 2023. Tento model ubytovania odídencom pri nedostatočnej kapacite azylového ubytovania je podľa rezortu najlacnejšou a najvhodnejšou formou pre Slovensko.Vydaním nového nariadenia vlády sa zrušuje doterajšie nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktoré upravovalo poskytnutie príspevku do konca mája.