Manažment Volkswagenu si do roku 2030 zníži platy o viac ako 300 miliónov eur

8.1.2025 (SITA.sk) - Vedenie nemeckého výrobcu áut Volkswagen si do roku 2030 zníži platy o viac ako 300 miliónov eur v rámci znižovania nákladov v celej spoločnosti. Uviedol to v stredu člen predstavenstva automobilky pre ľudské zdroje Gunnar Kilian pre denník Braunschweiger Zeitung, informuje portál Euronews.Volkswagen v decembri dosiahol dohodu s odbormi, ktorá v najbližšom období zabráni zatváraniu závodov. Dohoda načrtáva plán na zníženie nákladov, ktorý v strednodobom horizonte umožní úspory vo výške 15 miliárd eur ročne.Súčasťou plánu je zníženie nákladov na pracovnú silu o 1,5 miliardy eur, pričom do roku 2030 by sa mal počet zamestnancov znížiť o 35-tisíc. Volkswagen plánuje znížiť výrobnú kapacitu svojich nemeckých tovární o 734-tisíc áut.Volkswagen zaznamenal prepad predaja doma aj v zahraničí, keďže jeho autám konkurujú lacnejšie čínske modely.