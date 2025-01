Ukazuje sa, že raňajky a desiata sú dôležité pri prevencii detskej obezity

Raňajky ako základ dňa

Význam desiaty v školskom dni

Zdravá strava ako základ zdravého života dieťaťa

Pohyb a správne návyky sú kľúčové

8.1.2025 (SITA.sk) - Nutriční odborníci už dlhšie upozorňujú, že raňajky a dopoludňajšia desiata sú kľúčové pre optimálne fungovanie detského organizmu. Tento záver podporil aj prieskum programu "Viem, čo zjem", zameraný na zdravú výživu detí. Jeho výsledky ukázali, že pravidelná konzumácia raňajok a desiaty zohráva významnú úlohu v prevencii detskej obezity a pozitívne ovplyvňuje celkové mentálne i fyzické zdravie detí.Ukazuje sa, že pravidelná konzumácia raňajok je dôležitým faktorom pri prevencii detskej obezity. Deti, ktoré raňajkujú každý deň, majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť vzniku nadváhy v porovnaní s tými, ktoré raňajky vynechávajú. Preto je dobrou správou, že podľa spomenutého prieskumu viac než dve tretiny detí v našej krajine raňajkujú denne. Na druhej strane, približne 11 % detí raňajky vôbec nejedáva. Medzi najčastejšie dôvody patrí nedostatok chuti, časové zaneprázdnenie alebo odkladanie raňajok až do školy. Pozitívnym zistením tiež je, že väčšina detí, konkrétne 84 %, ktoré raňajkujú, konzumuje jedlo pripravené doma. Takéto raňajky sú totiž kvalitnejšie a vyváženejšie než rýchlo zakúpené alternatívy.Desiata predstavuje pre deti rovnako dôležité jedlo dňa, osobitne počas školy. Podľa prieskumu až 88 % detí u nás pravidelne desiatuje, pričom väčšina (68 %) konzumuje desiatu pripravenú doma. To je opäť pozitívny výsledok, pretože domáce jedlo poskytuje lepšie nutričné hodnoty a prispieva k udržaniu stabilnej hladiny energie, čo podporuje lepšiu koncentráciu a výkon detí v škole.Zdravá a vyvážená strava zohráva v detskom vývine nezastupiteľnú úlohu. Podporuje správny fyzický vývoj, ale posilňuje aj imunitný systém a zlepšuje mentálne schopnosti, ako sú pozornosť a pamäť. Okrem toho, pravidelná konzumácia zdravých raňajok a desiaty pomáha znižovať riziko vzniku obezity, cukrovky a ďalších chronických ochorení."Pravidelné raňajky a desiata sú pre deti dôležitým jedlom. Správne zostavené raňajky totiž dodajú potrebnú energiu na celé predpoludnie a mali by preto obsahovať kvalitné zdroje bielkovín, polysacharidov a tukov. A netreba zabúdať ani na ovocie či zeleninu, ktoré sú bohatými zdrojmi vitamínov a minerálnych látok. Ak je ťažké deti motivovať k pravidelnému stravovaniu, rodičia a súrodenci by mali ísť príkladom. Dobrou praxou môžu byť napríklad spoločné raňajky," hovorí Markéta Veverková, nutričná špecialistka Nestlé.Práve o dôležitosti vyváženej stravy a pravidelného pohybu pre deti vzdeláva žiakov našich základných škôl program " Viem, čo zjem ". O jeho popularite svedčí rekordný počet zapojených škôl. Vďaka podpore spoločnosti Nestlé, program ponúka školám bezplatné, odborníkmi pripravené vzdelávacie materiály, ktoré sa priebežne aktualizujú. Školy majú už k dispozícii aj inovované vzdelávacie materiály, ktoré slúžia na výučbu podľa zásad novej kurikulárnej reformy.Informačný servis