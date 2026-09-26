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26. septembra 2026
Manchester City bol uznaný za vinný zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League. Padol už trest?
Tagy: Premier League
"The Citizens" čelia vážnym následkom za porušenie finančných pravidiel, klub sa chystá podať odvolanie. Anglický futbalový klub Manchester City bol je vinný zo 114 z 115 obvinení zo strany Premier ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - "The Citizens" čelia vážnym následkom za porušenie finančných pravidiel, klub sa chystá podať odvolanie.
Anglický futbalový klub Manchester City bol je vinný zo 114 z 115 obvinení zo strany Premier League za porušenie finančných pravidiel. Ako informuje web The Athletic, klub sa pripravil na odvolanie a zatiaľ nebola stanovená žiadna sankcia.
Nezávislé pojednávanie, ktoré sa začalo pred viac než dvoma rokmi, môže vyvolať otras v anglickom futbale. Reputácia organizácie "The Citizens", ktorá v ére pod šejkom Mansúrom bin Zájidom Ál Nahjánom zo Spojených arabských emirátov získali osem ligových titulov, štyrikrát triumfovali v FA Cupe, sedemkrát v Ligovom pohári a raz aj v Lige majstrov, je v ohrození kvôli obvineniam z finančných prešľapov.
Obvinenia sa týkajú obdobia v rokoch 2009 až 2018 a súvisia so skresľovaním finančných údajov, nepresnými informáciami o platbách hráčom či trénerom a porušením pravidiel finančnej udržateľnosti.
Podklady na odsúdenie vznikli najmä na základe uniknutých dokumentov publikovaných nemeckým médiom Der Spiegel v roku 2018, ktoré naznačovali umelé nafukovanie príjmov zo sponzorstva poskytnutého spoločnosťami Etihad a Etisalat, pričom išlo o nepriamu investíciu zo skupiny Abu Dhabi United Group. Ďalšie dokumenty odhalili údajné neoficiálne platby bývalému trénerovi Robertovi Mancinimu.
Možné sankcie môžu zahŕňať výrazné zníženie počtu bodov, prípadne aj vylúčenie klubu z Premier League. Pre porovnanie, Everton a Nottingham Forest dostali v sezóne 2023/2024 bodovú penalizácia za porušenie pravidiel o zisku a udržateľnosti.
Prísny trest by mohol ovplyvniť aj budúcnosť hviezdneho kádra Manchestru City vrátane útočníka Erlina Haalanda. Ďalšie kluby môžu žiadať odobratie titulov a finančnú kompenzáciu, ak sa preukáže, že City dosiahli neférovú výhodu.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City bol uznaný za vinný zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League. Padol už trest? © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester City bol je vinný zo 114 z 115 obvinení zo strany Premier League za porušenie finančných pravidiel. Ako informuje web The Athletic, klub sa pripravil na odvolanie a zatiaľ nebola stanovená žiadna sankcia.
Nezávislé pojednávanie, ktoré sa začalo pred viac než dvoma rokmi, môže vyvolať otras v anglickom futbale. Reputácia organizácie "The Citizens", ktorá v ére pod šejkom Mansúrom bin Zájidom Ál Nahjánom zo Spojených arabských emirátov získali osem ligových titulov, štyrikrát triumfovali v FA Cupe, sedemkrát v Ligovom pohári a raz aj v Lige majstrov, je v ohrození kvôli obvineniam z finančných prešľapov.
Obvinenia sa týkajú obdobia v rokoch 2009 až 2018 a súvisia so skresľovaním finančných údajov, nepresnými informáciami o platbách hráčom či trénerom a porušením pravidiel finančnej udržateľnosti.
Podklady na odsúdenie vznikli najmä na základe uniknutých dokumentov publikovaných nemeckým médiom Der Spiegel v roku 2018, ktoré naznačovali umelé nafukovanie príjmov zo sponzorstva poskytnutého spoločnosťami Etihad a Etisalat, pričom išlo o nepriamu investíciu zo skupiny Abu Dhabi United Group. Ďalšie dokumenty odhalili údajné neoficiálne platby bývalému trénerovi Robertovi Mancinimu.
Možné sankcie môžu zahŕňať výrazné zníženie počtu bodov, prípadne aj vylúčenie klubu z Premier League. Pre porovnanie, Everton a Nottingham Forest dostali v sezóne 2023/2024 bodovú penalizácia za porušenie pravidiel o zisku a udržateľnosti.
Prísny trest by mohol ovplyvniť aj budúcnosť hviezdneho kádra Manchestru City vrátane útočníka Erlina Haalanda. Ďalšie kluby môžu žiadať odobratie titulov a finančnú kompenzáciu, ak sa preukáže, že City dosiahli neférovú výhodu.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City bol uznaný za vinný zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League. Padol už trest? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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