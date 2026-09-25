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 24hod.sk    Šport

25. septembra 2026

Tínedžerka s ním prišla o panenstvo. Tréner roztlieskavačiek sexuálne zneužíval mnoho svojich zvereniek


Tagy: Rozsudok Roztlieskavačky Sexuálne zneužívanie Súdny proces

Matthieu Martel bol odsúdený aj za držbu a prístup k detskej pornografii. Kanadský tréner rozlieskavačiek Matthieu Martel by mohol byť označený za "páchateľa s dlhodobým rizikom" po tom, čo ...



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oakland_michigan_st_basketball_70296 scaled 1 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Matthieu Martel bol odsúdený aj za držbu a prístup k detskej pornografii.


Kanadský tréner rozlieskavačiek Matthieu Martel by mohol byť označený za "páchateľa s dlhodobým rizikom" po tom, čo bol uznaný vinným z 29 sexuálnych trestných činov spáchaných na ôsmich športovkyniach - sedem z nich bolo v čase incidentov maloletých.

Zakladateľ klubu Phoenix si rozsudok vypočul vo štvrtok 24. septembra v preplnenej súdnej sieni v meste Quebec.

Sudca Charles-Olivier Gosselin uznal 45-ročného muža vinným okrem iného z 13 prípadov lákania na sexuálne účely, troch prípadov sexuálneho napadnutia a piatich prípadov sexuálneho dotýkania sa alebo navádzania naň.

Zneužíval ich dôveru


Martel, ktorý je od svojho zatknutia pred tromi rokmi stále vo väzbe, bol odsúdený aj za viacero prípadov sexuálneho zneužívania, ako aj za držbu a prístup k detskej pornografii.

Vyhlásenia rozsudku sa zúčastnilo niekoľko obetí. Sudca napokon potvrdil 29 z 36 obvinení. Kouč počas približne desiatich rokov nadväzoval nevhodné vzťahy s dospievajúcimi športovkyňami. Lichotil im a zneužíval puto dôvery či svoju autoritu, ktorú nad nimi mal.

Na ich ovplyvňovanie dokonca využíval svoje údajné duchovné schopnosti ako napríklad čítanie aury. Počas tréningov mal sexuálne a nevhodné poznámky a niekedy využil príležitosť dotýkať sa svojich obetí pod zámienkou pomoci pri vykonávaní cvikov.

Sex v trojici


S niektorými z nich komunikoval prostredníctvom sociálnych sietí, pričom od nich žiadal intímne fotografie a sám im posielal snímky svojho penisu.

Pár z nich napísal, že sa teší na deň, keď dovŕšia 18 rokov. Jedna z poškodených mala len 14 rokov, keď prišla o panenstvo počas sexu v trojici aj s ním.

V tú noc s ňou jej tréner, ktorý bol dvakrát starší ako ona, mal dvakrát pohlavný styk. Na druhý deň ju sprevádzal pri kúpe tabletky "po" (núdzovej antikoncepcie).

"Bola som úplne pod jeho vplyvom, bola som zamilovaná. Je to smiešne, viem, ale bola som ním posadnutá," vypovedala jedna zo žien pre web journaldemontreal.com.

"Jeho trvanie na tom, aby svoj vzťah s poškodenou vykresľoval ako románik v štýle Rómea a Júlie, odporuje zdravému rozumu a úplne ignoruje zjavnú a prirodzenú nerovnováhu moci medzi nimi," povedal sudca.

Podľa prokurátora vyvolalo Martelovo konanie – opísané ako "opakované" a odohrávajúce sa "počas dlhého časového obdobia" – obavy z rizika opätovného spáchania trestného činu.

Preto, ak by trénera označili za "páchateľa s dlhodobým rizikom", tak by sa to s ním nieslo ešte 10 rokov po jeho prepustení z väzenia a bol by pod neustálym dohľadom. O finálnom treste sa rozhodne na ďalšom pojednávaní.


Zdroj: SITA.sk - Tínedžerka s ním prišla o panenstvo. Tréner roztlieskavačiek sexuálne zneužíval mnoho svojich zvereniek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rozsudok Roztlieskavačky Sexuálne zneužívanie Súdny proces
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