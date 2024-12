Manchester City opäť prehral, podľa kouča Guardiolu má formu na vypadnutie z Premier League – VIDEO

Jedna výhra z dvanástich zápasov

Menej sebavedomý tím

22.12.2024 (SITA.sk) - Anglický futbalový klub Manchester City pokračuje v nečakanej kríze. Úradujúci šampión Premier League prehral v sobotňajšom dueli najvyššej anglickej súťaže 2024/2025 na trávniku Aston Villy (1:2) a v tabuľke sa prepadáva čoraz nižšie. Po prehre v Birminghame klesol až na priebežnú 6. pozíciu a stráca deväť bodov na vedúci FC Liverpool , ktorý odohral o dva zápasy menej.„Nemáme žiadnu obhajobu pre naše výsledky. Nie sú dobré,“ priznal tréner „Citizens“ Pep Guardiola. „Ak je nejaký moment, keď nemôžem príliš premýšľať, tak je to teraz. Snažím sa držať mojich princípov a poskytnúť mužstvu istotu,“ dodal Španiel.Po vybojovaní šiestich majstrovských titulov za sedem rokov a bezprecedentných štyroch za sebou sa ManCity ocitol v pozícii, akú pod vedením Guardiolu ešte nezažil. Z ostatných dvanástich súťažných zápasov získal iba jedno víťazstvo, pričom počas tejto série až deväťkrát prehral.Od začiatku novembra navyše „The Citizens“ inkasovali v súťažných zápasoch až 24 gólov, pričom v rámci najlepších piatich európskych ligových súťaží nájsť tím, ktorý by sa približoval tomuto číslu v spomenutom období, by bolo poriadne náročné.Guardiola naznačil, že jeho mužstvo musí nájsť spôsob, ako zlepšiť formu, ktorá momentálne vyzerá ako na vypadnutie z Premier League.„Záleží len na nás. Riešením je dostať hráčov naspäť. Máme fit len jedného stredného obrancu, je to ťažké. Skúsime to v ďalšom zápase. Samozrejme, existujú aj ďalšie dôvody. Dostávame góly, aké sme v minulosti neinkasovali a tiež nepremieňame šance, aké sme predtým premieňali.“Tréner Aston Villy Unai Emery vraví, že momentálne najväčším problémom ManCity nie je herná stránka. „Majú menej sebavedomia pod vplyvom nedávnych výsledkov,“ okomentoval Emery.