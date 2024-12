Slovákom nevyšla generálka na MS do 20 rokov, ale podľa trénera Feneša dokážu konkurovať najlepším

Spokojnosť s výkonom

V príprave dvakrát vyhrali

22.12.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zakončili prípravu na blížiaci sa svetový šampionát tejto vekovej kategórie v Kanade. V generálke na turnaj prehrali v sobotu v Kingstone s americkými mladíkmi 2:6.Slováci boli favoritovi miestami viac ako vyrovnaným súperom. Zlyhali však v efektivite, keď z mnohých stopercentných gólových príležitostí premenili iba dve, kým Američania až šesť. Tím spod Tatier v stretnutí dvakrát znížil, na 1:2 a potom tiež na 2:4.Tréner Ivan Feneš bol napriek vysokej prehre spokojný s výkonom. „Zápasom sme ukončili dvojtýždňovú prípravu na majstrovstvá sveta. Teraz nás čaká finalizácia nominácie. Napriek výsledku musím konštatovať, že sme odohrali najlepší duel zo štyroch v príprave,“ povedal Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Generálka na šampionát mu dala viacero pozitív. „Hoci výsledok nebol pre nás priaznivý, v zápase sme ukázali, že dokážeme konkurovať jednému z najlepších tímov na šampionáte. Chalani ukázali, čo v nich je. Videli sme cestu, ako hrať, aj to, ako to nepôjde, keď vybočíme z cesty. Svetové tímy nás budú okamžite trestať.“Slováci odohrali v príprave na šampionát štyri prípravné duely. Najskôr dvakrát zdolali Nemecko výsledkami 3:1 a 4:1. Následne dostali studenú sprchu od Fínov a prehrali 0:6. Šesť gólov inkasovali aj od USA, avšak s diametrálne odlišným výkonom.MSJ sa uskutočnia v Ottawe tradične od 26. decembra do 5. januára. Na turnaji zverenci trénera Feneša nastúpia proti výberom Švédska, Švajčiarska, Česka a Kazachstanu.