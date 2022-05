Manchester City opäť získal titul dramaticky, Guardiola: Títo hráči sú legendy

Futbalisti Manchestru City majú záľubu v dramatických ziskoch anglického titulu. Dekádu po tom, ako Sergio Agüero rozhodol v nadstavenom čase o ich prvej ligovej trofeji po 44 rokoch, otočili v nedeľnom záverečnom 38. kole Premier League proti Aston Ville z 0:2 na 3:2 a šampiónmi sa stali už štvrtýkrát za päť rokov a po šiesty raz za jedenásť sezón. Prvé miesto v tabuľke obsadili rovnako ako v ročníku 2018/2019 o bod pred FC Liverpool.





"Citizens" stále čakajú na úspech v Lige majstrov, no na domácej scéne v súčasnosti dominujú. V klubovej vitríne majú historicky osem titulov a v rebríčku sa vyšplhali na piatu pozíciu za Manchester United (20), Liverpool (19), londýnsky Arsenal (13) a FC Everton (9). Už sa zdalo, že prvenstvo im uniká pomedzi prsty, keď na vlastnom štadióne ešte v 76. minúte prehrávali dvojgólovým rozdielom. Za hostí pod trénerským vedením liverpoolskeho velikána Stevena Gerrarda skórovali Matthew Cash a ďalší bývalý hráč LFC Philippe Coutinho. V priebehu obdivuhodnej päťminútovky však znížil striedajúci Ilkay Gündogan, vyrovnal Rodri a majstrovské oslavy svojím druhým zásahom v zápase zariadil Gündogan."Títo hráči sú už teraz legendy, Premier League vyhrali štyrikrát za uplynulých päť rokov. Je mi ľúto, ale ľudia to musia uznať. Táto skupina futbalistov sa navždy zapísala do histórie klubu. To, čo sme dosiahli, je neskutočne ťažké. V minulosti to dokázal Sir Alex Ferguson dva alebo trikrát s United a opäť som si uvedomil veľkosť jeho úspechov," citovala agentúra DPA trénera Pepa Guardiolu, ktorý doviedol k majstrovským hetrikom FC Barcelona (2009-2011) i Bayern Mníchov (2014-2016). Po zápase žartoval, že návod, ako zvrátiť zdanlivo stratený stav, získal v Madride. Práve Real vyradil City v semifinále LM podobne dramatickým spôsobom: "Zavolal som do Madridu a dali mi dobré rady. Ale nie, neexistuje vysvetlenie na duel v Madride, ani na to, čo sa stalo v nedeľu. Proste sa to deje. Niekedy je dobré prežiť si aj takéto situácie. Mám pocit, že vďaka nim budeme v nasledujúcej sezóne silnejší."Guardiola zdôraznil, že triumf je mimoriadne cenný vzhľadom na silu súpera v boji o titul: "Chcem zagratulovať Liverpoolu k neuveriteľným bitkám, ktoré s nami zvádzal v uplynulých rokoch a najmä v tejto sezóne. Význam úspechu je priamo úmerný kvalite protivníka. Nikdy som v hráčskej ani trénerskej kariére nemal takého rivala, ako je Liverpool. O to pyšnejší som na mojich hráčov a na náš klub. Veľmi dobre si uvedomujeme, kto proti nám stál." Jedným z hrdinov sa stal Gündogan, ktorý naskočil z lavičky v 68. minúte: "Bol to pamätný zápas. Sme len ľudia a za stavu 0:2 boli naše šance veľmi, veľmi malé. Po dvoch rýchlych góloch nám zostávalo desať minút na strelenie tretieho a to nám dodalo potrebnú vzpruhu. Vývoj duelu sa preklopil na našu stranu a na tento deň budeme dlho spomínať," povedal pre agentúru AFP nemecký stredopoliar, ktorý v približne 50 kilometrov vzdialených súbežne hraných zápasoch prekazil radosť svojmu bývalému koučovi z Borussie Dortmund.Zverenci Jürgena Kloppa stratili šancu na historický zisk štyroch veľkých trofejí v jednej sezóne. Po triumfoch v Ligovom pohári a Pohári FA im nestačilo, že v záverečnom ligovom kole svoj diel skladačky splnili. Doma s Wolverhamptonom síce rýchlo prehrávali 0:1, ale už v prvom polčase vyrovnal Sadio Mane a v závere riadneho hracieho času skórovali Mohamed Salah a Andrew Robertson. Liverpool sa po víťazstve 3:1 musel o jediný bod skloniť pred obhajcom titulu a nevyrovnal sa rekordnému Manchestru United. Napriek tomu zažíva výnimočnú sezónu, ktorú môže korunovať v parížskom finále Ligy majstrov 28. mája proti Realu Madrid."Nehrali sme príliš dobre, bola tam nervozita, ale na konci sme prerazili a dali sme góly. Búšili sme dopredu a našli sme cestu k víťazstvu, no bolo to náročné. Nevedeli sme, ako sa to vyvíja v Manchestri, sústredili sme sa na náš zápas," povedal liverpoolsky kapitán Jordan Henderson, hoci na Anfield predsa len prenikli zvesti o senzačnom obrate City: "Nanešťastie, náš výsledok nám nestačil. Počas celej sezóny sme však do toho dávali všetko." Liverpool zdramatizoval súperenie o anglického majstra v druhej polovici ročníka, v januári zaostával za City o štrnásť bodov. "Myslím si, že v januári by nikto neveril, že natiahneme boj o titul do posledného kola. Som nesmierne hrdý na to, čo sme dokázali. Zostáva nám len zablahoželať City," dodal Henderson.