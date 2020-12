Manchester City pre koronavírus odložil zápas Premier League, Evertonu strohé vyhlásenie nestačí

Druhý odložený zápas sezóny

Everton chce detaily

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Už v piatok v kádri anglického futbalového klubu Manchester City potvrdili pozitívny test na koronavírus u útočníka Gabriela Jesusa a obrancu Kyla Walkera, teraz sa k nim pridali ďalší spoluhráči.Vedenie "The Citizens" pre ochorenie COVID-19 u ďalších členov A-tímu muselo pristúpiť k odkladu pondelkového duelu Premier League na pôde Evertonu. Stalo sa tak iba niekoľko hodín pred úvodným výkopom stretnutia."Hrozilo, že vírus by sa šíril ďalej nielen v našom mužstve, ale aj ďalej. Na základe dôkladných lekárskych odporúčaní vedenie súťaže po konzultácii s oboma klubmi pristúpilo k odkladu duelu," uvádza sa v stanovisku Manchestru City.V Anglicku ide len o druhý odložený zápas aktuálnej sezóny Premier League z dôvodu výskytu koronavírusu, tým prvým bolo meranie síl medzi Newcastlom a Aston Villou v úvode decembra. V nižších súťažiach dochádza k odkladom duelov pravidelne.Manchester City v súvislosti s koronavírusom pristúpil k uzavretiu klubovej akadémie. Predtým, ako sa vedenie klubu rozhodne pre ďalšie kroky v podobe tréningov, podstúpia všetci členovia A-tímu ďalšie testy.Vedenie FC Everton z Liverpoolu sa neuspokojilo so strohým vyhlásením klubu z Manchestru a dožaduje sa detailov. "Sme za dodržiavanie maximálnej možnej miery bezpečnosti, v tomto prípade však žiadame zverejnenie všetkých informácií, ktoré viedli k odkladu stretnutia. Chceme mať jasno v tom, prečo bolo prijaté takéto rozhodnutie," uvádza sa v stanovisku Evertonu.Vedenie Premier League na margo situácie okolo zrušeného pondelkového duelu uviedlo, že plne dôveruje zavedeným postupom aj klubom, že určené pravidlá dôsledne uplatňujú.Vicemajster z minulej sezóny vedený trénerom Pepom Guardiolom figuruje v priebežnej tabuľke Premier League na 8. priečke, FC Everton je aktuálne tretí.