Roger Federer zrušil účasť na Australian Open, po operácii ešte nie je pripravený

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Snaha Rogera Federera o návrat do súťažného tenisu na Australian Open 2021 napokon nebola úspešná. Podľa jeho manažéra Tonyho Godsicka 20-násobný grandslamový šampión sa rozhodol nehrať na prvom turnaji veľkej štvorky v novej sezóne.Tridsaťdeväťročný Švajčiar urobil v poslednom čase veľké pokroky v tréningu po dvoch operáciách pravého kolena, lenže nestačilo to na plnohodnotný návrat na začiatku februára.Federer konzultoval svoju situáciu s trénermi Severinom Lüthim a Ivanom Ljubičičom a tiež kondičným trénerom Pierrom Paganinim. "Po konzultácii so svojím tímom sa rozhodol, že z dlhodobého hľadiska bude pre neho najlepšie, ak sa vráti do profesionálneho tenisu až po Australian Open," uvádza sa vo vyhlásení Godsicka pre AP. "Budeme sa rozprávať o jeho štarte v pretekoch, ktoré prídu na rad neskôr vo februári. Postupne si utvoríme súťažný kalendár pre celú sezónu," dodal Godsick.Federer pôvodne bol na zozname prihlásených na Australian Open 2021. V polovici decembra však už legendárny tenista oznámil, že sa necíti stopercentne fit a dúfal, že neskorší začiatok superturnaja v Melbourne (posunuli ho z dôvodu povinnej karantény tenistov na 8. február) mu pomôže. Napokon vzdal boj o svoj siedmy titul na vrchole leta v austrálskom štáte Victoria.Melbourne je už dva mesiace bez nových prípadov nákazy koronavírusom a organizátori sa tešili na príchod väčšiny tenistov z absolútnej svetovej špičky. Riaditeľ turnaja Craig Tiley avizoval príchod tria velikánov Novaka Djokoviča, Rafaela Nadala a Rogera Federera, tiež tohtoročného finalistu Dominica Thiema a dokonca poskytol voľnú kartu Andymu Murrayovi, ktorý bol v Melbourne päťkrát vo finále. "Želáme mu skorý návrat na ďalších podujatiach v sezóne a tešíme sa na neho na Australian Open v roku 2022," napísal Tiley na twitteri.