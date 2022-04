Manchester City sa ospravedlnil za fanúšikov, ktorí pokrikovali počas minúty ticha v súboji proti FC Liverpool (video)

Tichú spomienku ukončili predčasne

Tragédia na štadióne Hillsborough

17.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie anglického futbalového klubu Manchester City sa ospravedlnilo konkurenčnému tímu FC Liverpool za to, že pred sobotňajším vzájomným súbojom oboch družstiev v semifinále pohárového FA Cupu v londýnskom Wembley počas spomienky na 33. výročie tragickej udalosti z Hillsborough viacerí priaznivci "The Citizens" pokrikmi prerušovali minútu ticha."Klub Manchester City je mimoriadne sklamaný konaním niektorých fanúšikov City počas minúty ticha pred sobotňajším súbojom. Chceme sa úprimne ospravedlniť každému z tímu FC Liverpool," uvádza sa v stanovisku klubu lídra anglickej Premier League.Počas spomenutej minúty ticha z časti londýnskeho štadióna Wembley vyhradenej pre fanúšikov Manchestru City prichádzali pokriky, ktoré priaznivci súpera "odmenili" bučaním. Hlavný rozhodca Michael Oliver preto predčasne ukončil tichú spomienku na obete tragédie."V tej chvíli som sa cítil hrozne," poznamenal kouč FC Liverpool Jürgen Klopp a doplnil, že prijal ospravedlnenie z tábora súpera. V spomenutom sobotňajšom zápase futbalisti FC Liverpool zvíťazili 3:2 a postúpili do finále FA Cupu.Priamo na štadióne Hillsborough v Sheffielde našlo 15. apríla 1989 smrť 94 priaznivcov, stali sa obeťou tlačenice. Jeden fanúšik následkom zranení podľahol o deň neskôr. Šlo o súboj semifinále FA Cupu medzi FC Liverpool a Nottinghamom Forest, tragédia sa udiala v sektore s priaznivcami "The Reds" krátko po úvodnom výkope. Zápas museli predčasne ukončiť a odohrali ho 7. mája 1989 na Old Trafforde v Manchestri.Päť rokov po spomenutej udalosti, konkrétne od sezóne 1994/1995, zaviedli v dvoch najvyšších futbalových súťažiach v Anglicku povinnosť mať celé hľadisko iba na sedenie. K zmene prišlo až v januári 2022, odkedy môžu mať kluby Premier League aj sektory na státie. Ide o akúsi skúšku a každý klub musí mať príslušné povolenie na to, aby mohol na svojom štadióne časť hľadiska prerobiť na státie.