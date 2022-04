Cristiano Ronaldo hetrikom zariadil triumf Manchestru, naživo si ho vychutnala Petra Vlhová (video)

Vlhová sledovala zápas naživo

Mimoriadne zamotaný boj o pohárovú Európu

Anglicko môže mať v Lige majstrov šiestich zástupcov

17.4.2022 - Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo hetrikom zariadil triumf Manchestru United 3:2 nad Norwichom v súboji 33. kola Premier League a udržal ním svoj tím v hre o štvrtú priečku tabuľky, ktorá zaručuje účasť v skupinovej časti Ligy majstrov v nasledujúcej sezóne."Červení diabli" sú po sobote na 5. priečke a na štvrtý Tottenham Hotspur strácajú už len tri body, "kohúti" totiž doma podľahli Brightonu 0:1.A trojgólové galapredstavenie portugalského futbalistu naživo sledovala na štadióne Old Trafford aj elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová . "Úžasné, že som mohla naživo vidieť hattrick jedného z najlepších futbalistov histórie," napísala 26-ročná Liptáčka na sociálnych sieťach a pripojila aj video zo 76. minúty spomenutého duelu, v ktorej CR7 zásahom z priameho kopu spečatil hetrik. Na zápase bola Vlhová s priateľom Michalom, čo zdokumentovala aj v uvedenom videu.Cristiano Ronaldo poslal United do dvojgólového vedenia zásahmi v 7. a 32. minúte, ale húževnatí hostia v závere prvého polčasu skorigovali a v úvode druhého vyrovnal na 2:2 fínsky legionár Teemu Pukki. Rozuzlenie prišlo v spomenutej 76. minúte, kedy skúsený C. Ronaldo skompletizoval svoj jubilejný 50. hetrik na klubovej úrovni a šesťdesiaty v kariére."Veľmi sa teším z víťazstva, ktoré nás v Premier League dostalo späť na víťaznú vlnu. Ako som však hovoril už skôr, individuálne úspechy majú zmysel iba vtedy, ak pomôžu tímu. A môj 60. hetrik bol o to dôležitejší, že sme jeho zásluhou získali tri body. Dobrá práca a príkladné nasadenie od každého. Nevzdávame sa, budeme bojovať do konca!" napísal na instagrame portugalský futbalista pri fotografii zo svojho tretieho gólu v sobotňajšom zápase. V aktuálnom ročníku skóroval už 15-krát a len Mohamed Salah (20) z FC Liverpool a Heung-Min Son (17) z Tottenhamu Hotspur majú na svojom konte viac presných zásahov v aktuálnej edícii Premier League.Situácia v Premier League je v súvislosti s bojom o pohárovú Európu mimoriadne zamotaná. Na čele hodnotenia figuruje Manchester City (74) jeden bod pred FC Liverpool, tretí je FC Chelsea s mankom dvanástich bodov na lídra. "The Blues" majú v tabuľke náskok piatich bodov pred štvrtým Tottenhamom, majú však dve stretnutia k dobru. Manchester United je síce piaty a na štvrtý Tottenham stráca len tri body, no rovnaký bodový zisk (54) má na svojom konte aj londýnsky Arsenal, ktorý v porovnaní s United odohral o jeden zápas menej. Bez šance na Ligu majstrov ešte nie je ani siedmy West Ham United s 51 bodmi a ani ôsmy Wolerhampton so 49 bodmi.Z najvyššej anglickej futbalovej súťaže sa do skupinovej časti LM kvalifikujú tímy na prvom až štvrtom mieste konečnej tabuľky, klub z piatej pozície sa v nasledujúcom ročníku predstaví v Európskej lige a šieste družstvo v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy.V tomto smere však ešte môžu nastať posuny, keďže právo štartu v LM získajú aj víťaz súťaže v tejto sezóne a aj víťaz Európskej ligy. V oboch prípadoch sú v hre aj anglické tímy (Manchester City, FC Liverpool resp. West Ham United) a stať sa môže teoreticky aj to, že Anglicko bude v Lige majstrov zastupovať až šesť klubov.