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 24hod.sk    Šport

16. augusta 2026

Manchester United prehral v generálke na novú sezónu s AC Miláno, ktorý vedie ich niekdajší kouč Amorim


Tagy: Premier League 2026/2027 Serie A

Red Devils si neudržali vedenie a podľahli Milánčanom, duel sa konal v poľskom meste Vroclav. Futbalisti anglického klubu Manchester United prehrali v generálke na nový súťažný ročník, keď v ...



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britain_soccer_premier_league_61732 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Red Devils si neudržali vedenie a podľahli Milánčanom, duel sa konal v poľskom meste Vroclav.


Futbalisti anglického klubu Manchester United prehrali v generálke na nový súťažný ročník, keď v poľskom meste Vroclav podľahli talianskemu AC Miláno 2:4. Zaujímavosťou je, že na lavičke Milánčanov sedí niekdajší kouč "Red Devils" Portugalčan Rúben Amorim.

Zverenci trénera Michaela Carricka dvakrát viedli gólmi Harryho Maguirea a Patricka Dorgua. Napriek tomu hráči AC troma presnými zásahmi otočili výsledok vo svoj prospech a štvrtý gól pridal Ruben Loftus-Cheek.

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Po návrate z hosťovania v španielskej La Lige v tíme majstrovského FC Barcelona zasiahol do diania Marcus Rashford. Kapitán Angličanov Bruno Fernandes zlyhal pri pokutovom kope už v druhom prípravnom súboji bez prerušenia, jeho pokus zneškodnil brankár Lorenzo Torriani.

Kormidelník Amorim skončil v Manchestri na lavičke United v januári po 14 mesiacoch vo funkcii, a proti svojmu bývalému zamestnávateľovi dosiahol cenné víťazstvo. Carrick ako bývalý hráč United a niekdajší anglický reprezentant už ako hlavný tréner klubu z Old Traffordu sa snažil doviesť tím k úspechom po náročnom období.

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Záverečný prípravný duel prezentoval pripravenosť oboch tímov pred nadchádzajúcou sezónou.


Zdroj: SITA.sk - Manchester United prehral v generálke na novú sezónu s AC Miláno, ktorý vedie ich niekdajší kouč Amorim © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027 Serie A
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