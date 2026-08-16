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16. augusta 2026
Manchester United prehral v generálke na novú sezónu s AC Miláno, ktorý vedie ich niekdajší kouč Amorim
Red Devils si neudržali vedenie a podľahli Milánčanom, duel sa konal v poľskom meste Vroclav. Futbalisti anglického klubu Manchester United prehrali v generálke na nový súťažný ročník, keď v ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Red Devils si neudržali vedenie a podľahli Milánčanom, duel sa konal v poľskom meste Vroclav.
Futbalisti anglického klubu Manchester United prehrali v generálke na nový súťažný ročník, keď v poľskom meste Vroclav podľahli talianskemu AC Miláno 2:4. Zaujímavosťou je, že na lavičke Milánčanov sedí niekdajší kouč "Red Devils" Portugalčan Rúben Amorim.
Zverenci trénera Michaela Carricka dvakrát viedli gólmi Harryho Maguirea a Patricka Dorgua. Napriek tomu hráči AC troma presnými zásahmi otočili výsledok vo svoj prospech a štvrtý gól pridal Ruben Loftus-Cheek.
Po návrate z hosťovania v španielskej La Lige v tíme majstrovského FC Barcelona zasiahol do diania Marcus Rashford. Kapitán Angličanov Bruno Fernandes zlyhal pri pokutovom kope už v druhom prípravnom súboji bez prerušenia, jeho pokus zneškodnil brankár Lorenzo Torriani.
Kormidelník Amorim skončil v Manchestri na lavičke United v januári po 14 mesiacoch vo funkcii, a proti svojmu bývalému zamestnávateľovi dosiahol cenné víťazstvo. Carrick ako bývalý hráč United a niekdajší anglický reprezentant už ako hlavný tréner klubu z Old Traffordu sa snažil doviesť tím k úspechom po náročnom období.
Záverečný prípravný duel prezentoval pripravenosť oboch tímov pred nadchádzajúcou sezónou.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United prehral v generálke na novú sezónu s AC Miláno, ktorý vedie ich niekdajší kouč Amorim © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti anglického klubu Manchester United prehrali v generálke na nový súťažný ročník, keď v poľskom meste Vroclav podľahli talianskemu AC Miláno 2:4. Zaujímavosťou je, že na lavičke Milánčanov sedí niekdajší kouč "Red Devils" Portugalčan Rúben Amorim.
Zverenci trénera Michaela Carricka dvakrát viedli gólmi Harryho Maguirea a Patricka Dorgua. Napriek tomu hráči AC troma presnými zásahmi otočili výsledok vo svoj prospech a štvrtý gól pridal Ruben Loftus-Cheek.
Po návrate z hosťovania v španielskej La Lige v tíme majstrovského FC Barcelona zasiahol do diania Marcus Rashford. Kapitán Angličanov Bruno Fernandes zlyhal pri pokutovom kope už v druhom prípravnom súboji bez prerušenia, jeho pokus zneškodnil brankár Lorenzo Torriani.
Kormidelník Amorim skončil v Manchestri na lavičke United v januári po 14 mesiacoch vo funkcii, a proti svojmu bývalému zamestnávateľovi dosiahol cenné víťazstvo. Carrick ako bývalý hráč United a niekdajší anglický reprezentant už ako hlavný tréner klubu z Old Traffordu sa snažil doviesť tím k úspechom po náročnom období.
Záverečný prípravný duel prezentoval pripravenosť oboch tímov pred nadchádzajúcou sezónou.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United prehral v generálke na novú sezónu s AC Miláno, ktorý vedie ich niekdajší kouč Amorim © SITA Všetky práva vyhradené.
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