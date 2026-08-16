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16. augusta 2026
Inter Miláno získal ďalšieho anglického reprezentanta. Po Stonesovi do obrany prichádza aj Spence
Tagy: Serie A
Djed Spence pokračuje v kariére u šampióna Serie A, podpísal zmluvu na päť rokov. Anglický futbalový reprezentant Djed Spence po štyroch rokoch opúšťa londýnsky tím Tottenham Hotspur a podpísal ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Djed Spence pokračuje v kariére u šampióna Serie A, podpísal zmluvu na päť rokov.
Anglický futbalový reprezentant Djed Spence po štyroch rokoch opúšťa londýnsky tím Tottenham Hotspur a podpísal zmluvu s úradujúcim talianskym šampiónom Interom Miláno. Podľa špecializovaného webu Transfermarkt zaplatili Milánčania za 26-ročného pravého obrancu sumu 30 miliónov eur. Transfer na svojich weboch potvrdili oba kluby, Spence podpísal kontrakt na päť rokov.
Anglický klub pripomenul, že Spence prišiel do Tottenhamu zo Middlesbrough v júli 2022 a za "kohútov" odohral 85 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly. "Prajeme mu veľa úspechov do budúcnosti," dodal klub.
Tottenham za neho pôvodne zaplatil 14 miliónov eur a ten stal sa z neho jeden z najspoľahlivejších obrancov v ťažkých chvíľach, keď sa v minulej sezóne iba tesne vyhol zostupu z Premier League.
Spence bol zároveň kľúčovým členom anglickej reprezentácie, ktorá skončila na tohtoročných majstrovstvách sveta na treťom mieste. Má už skúsenosti zo Serie A, keď v jari 2024 hosťoval v FC Janove.
Je už druhý anglický reprezentant, ktorý v priebehu dvoch týždňov prichádza do Interu - koncom júla sa ku klubu pripojil 32-ročný obranca John Stones po desiatich rokoch v Manchestri City.
Očakáva sa, že Spence a Stones budú tvoriť defenzívu Interu spoločne s talianskymi reprezentantmi Alessandrom Bastonim a Federicom Dimarcom.
Zdroj: SITA.sk - Inter Miláno získal ďalšieho anglického reprezentanta. Po Stonesovi do obrany prichádza aj Spence © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový reprezentant Djed Spence po štyroch rokoch opúšťa londýnsky tím Tottenham Hotspur a podpísal zmluvu s úradujúcim talianskym šampiónom Interom Miláno. Podľa špecializovaného webu Transfermarkt zaplatili Milánčania za 26-ročného pravého obrancu sumu 30 miliónov eur. Transfer na svojich weboch potvrdili oba kluby, Spence podpísal kontrakt na päť rokov.
Anglický klub pripomenul, že Spence prišiel do Tottenhamu zo Middlesbrough v júli 2022 a za "kohútov" odohral 85 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly. "Prajeme mu veľa úspechov do budúcnosti," dodal klub.
Tottenham za neho pôvodne zaplatil 14 miliónov eur a ten stal sa z neho jeden z najspoľahlivejších obrancov v ťažkých chvíľach, keď sa v minulej sezóne iba tesne vyhol zostupu z Premier League.
Spence bol zároveň kľúčovým členom anglickej reprezentácie, ktorá skončila na tohtoročných majstrovstvách sveta na treťom mieste. Má už skúsenosti zo Serie A, keď v jari 2024 hosťoval v FC Janove.
Je už druhý anglický reprezentant, ktorý v priebehu dvoch týždňov prichádza do Interu - koncom júla sa ku klubu pripojil 32-ročný obranca John Stones po desiatich rokoch v Manchestri City.
Očakáva sa, že Spence a Stones budú tvoriť defenzívu Interu spoločne s talianskymi reprezentantmi Alessandrom Bastonim a Federicom Dimarcom.
Zdroj: SITA.sk - Inter Miláno získal ďalšieho anglického reprezentanta. Po Stonesovi do obrany prichádza aj Spence © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Serie A
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