Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

16. augusta 2026

Inter Miláno získal ďalšieho anglického reprezentanta. Po Stonesovi do obrany prichádza aj Spence


Tagy: Serie A

Djed Spence pokračuje v kariére u šampióna Serie A, podpísal zmluvu na päť rokov. Anglický futbalový reprezentant Djed Spence po štyroch rokoch opúšťa londýnsky tím Tottenham Hotspur a podpísal ...



Zdieľať
britain_soccer_premier_league_86550 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Djed Spence pokračuje v kariére u šampióna Serie A, podpísal zmluvu na päť rokov.


Anglický futbalový reprezentant Djed Spence po štyroch rokoch opúšťa londýnsky tím Tottenham Hotspur a podpísal zmluvu s úradujúcim talianskym šampiónom Interom Miláno. Podľa špecializovaného webu Transfermarkt zaplatili Milánčania za 26-ročného pravého obrancu sumu 30 miliónov eur. Transfer na svojich weboch potvrdili oba kluby, Spence podpísal kontrakt na päť rokov.

Anglický klub pripomenul, že Spence prišiel do Tottenhamu zo Middlesbrough v júli 2022 a za "kohútov" odohral 85 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly. "Prajeme mu veľa úspechov do budúcnosti," dodal klub.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tottenham za neho pôvodne zaplatil 14 miliónov eur a ten stal sa z neho jeden z najspoľahlivejších obrancov v ťažkých chvíľach, keď sa v minulej sezóne iba tesne vyhol zostupu z Premier League.

Spence bol zároveň kľúčovým členom anglickej reprezentácie, ktorá skončila na tohtoročných majstrovstvách sveta na treťom mieste. Má už skúsenosti zo Serie A, keď v jari 2024 hosťoval v FC Janove.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Je už druhý anglický reprezentant, ktorý v priebehu dvoch týždňov prichádza do Interu - koncom júla sa ku klubu pripojil 32-ročný obranca John Stones po desiatich rokoch v Manchestri City.

Očakáva sa, že Spence a Stones budú tvoriť defenzívu Interu spoločne s talianskymi reprezentantmi Alessandrom Bastonim a Federicom Dimarcom.


Zdroj: SITA.sk - Inter Miláno získal ďalšieho anglického reprezentanta. Po Stonesovi do obrany prichádza aj Spence © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Djokovič nečakane vypadol v Cincinnati už v 2. kole, nad jeho sily bol výrazne mladší Argentínčan – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Manchester United prehral v generálke na novú sezónu s AC Miláno, ktorý vedie ich niekdajší kouč Amorim

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 