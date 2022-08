Manchester United si vylepšil skóre a triumfoval proti FC Liverpool, ozdobou duelu bol zásah Sancha (video)

Manchester predbehol Liverpool

Najväčšie ticho na štadióne

Katastrofálny úvod sezóny

V jedenástke bez Ronalda

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti anglického Manchestru United zareagovali na prvé dva nevydarené zápasy aktuálnej sezóny Premier League 2022/2023 i na pondelkové protesty proti vlastníkom klubu víťazstvom 2:1 nad FC Liverpool O góly "červených diablov" na domácom štadióne Old Trafford sa postarali Jadon Sancho v 16. min a Marcus Rashford v 53. min, hosťujúci Mohamed Salah v 81. min už iba skorigoval výsledok."Chcel som vidieť odlišný prístup hráčov, a presne to som u nich na ihrisku videl. Toto je však len začiatok," uviedol po zápase tréner Manchestru Erik ten Hag , ktorý sa teší z prvých troch bodov v ročníku 2022/2023.Jeho tím sa posunul v tabuľke na 14. miesto a predstihol Liverpool, ktorý nezvíťazil ani v treťom dueli a s dvoma bodmi je na 16. pozícii. "Musíme byť takí produktívni ako dnes (23. augusta pozn. redakcie) v každom jednom zápase," doplnil k výkonu United Sancho, ktorého zásah bol ozdobou duelu.FC Liverpool po remízach s FC Fulham Crystal Palace tentoraz nezískal ani bod a v novom ročníku anglickej Premier League ešte nezvíťazil. "Začiatok duelu bol presne taký ako každý očakával, vrátane fanúšikov United. Vybehli na nás a boli o niečo agresívnejší ako my," zhodnotil šláger 3. kola tréner "The Reds" Jürgen Klopp "Počas rozcvičky bolo na štadióne najväčšie ticho, aké som tu kedy zažil. Fanúšikovia chceli niečo, čo by ich ´nabudilo´ a my sme im to dali," uviedol sklamaný obranca Andrew Robertson.Pred pondelkovým súbojom protestovali v Manchestri fanúšikovia United proti majiteľom klubu, americkej rodine Glazerovcov, ktorí vlastnia organizáciu od roku 2005. Dlhodobo sa im však nedarí investovať do infraštruktúry či zlepšenia kádra, čo sa priaznivcom nepáči.Olej do ohňa prilial katastrofálny úvod sezóny. "Ničia históriu, tradície a kultúru nášho skvelého klubu. Nebudeme sa už na to len pozerať," vyhlásila fanúšikovská skupina The 1958, ktorá zorganizovala protest.V tradičnom šlágri Premier League zaujali i ďalšie veci. Kouč United Ten Hag sa stal prvým trénerom tohto manchesterského klubu v jeho histórii, ktorý premiérové víťazstvo na lavičke „Red Devils“ zaznamenal práve proti Liverpoolu.Triumf bol o to cennejší, že v základnej jedenástke ManUtd nefiguroval Cristiano Ronaldo . Z ostatných 12 duelov, v ktorých nestarnúci 37-ročný Portugalčan nenastúpil od začiatku, totiž manchesterský tím zvíťazil len druhýkrát.