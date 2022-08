Dávid Hancko mení dres, z pražskej Sparty sa sťahuje do Feyenoordu Rotterdam

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko spečatil svoj prestup zo Sparty Praha do holandského Feyenoordu Rotterdam . Transfer na svojom oficiálnom webe potvrdil klub z Letnej.Ako uvádza portál iDNES.cz, dvadsaťštyriročný obranca podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na štyri roky a český klub za neho dostane 8 miliónov eur. Hancko odohral za Spartu 102 súťažných zápasov, zaznamenal v nich 20 gólov a 11 asistencií. V sezóne 2019/2020 jej pomohol k zisku Českého pohára."Mali o mňa záujem už dlhší čas, takže som rád, že to napokon vyšlo. Som presvedčený o tom, že prišiel ten správny čas, aby som urobil takýto krok. Teším sa na to, ako sa pripojím k tímu. Dúfam, že mu svojimi výkonmi pomôžem," uviedol na klubovom webe Feyenoordu 19-násobný reprezentant Slovenska, ktorý cez víkend úspešne absolvoval lekársku prehliadku v Holandsku. Sparta za neho môže získať ďalšie 2 milióny eur na bonusoch za odohrané zápasy a prípadné úspechy.Slovenský majster s MŠK Žilina zo sezóny 2016/2017 je šiesty najdrahší hráč v histórii, ktorý prestúpil do zahraničia z českej najvyššej súťaže. Rekord stanovil počas tohto leta Adam Hložek, ktorý odišiel zo Sparty do nemeckého Bayeru Leverkusen za 22 miliónov eur. Drahší ako Hancko boli aj Tomáš Souček, Tomáš Rosický , Alex Král a Bořek Dočkal.