Manchester United zdolal Tottenham 3:2 vďaka hetriku C. Ronalda

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v sobotnom zápase 29. kola anglickej Premier League nad Tottenhamom Hotspur 3:2. O všetky presné zásahy domácich sa postaral portugalský kanonier Cristiano Ronaldo. "Červení diabli" si tak napravili chuť po sérii nevýrazných výsledkov a pridali prvé víťazstvo vo všetkých súťažiach od 20. februára.





Premier League - 29. kolo:

Tridsaťsedemročný portugalský reprezentant strelil 807. gól v kariére a o dva góly prekonal doterajší oficiálny svetový rekord podľa FIFA Čecha Josefa Bicana. Bol to pre neho 49. hetrik za klub. Za United dal 136 gólov, za Real Madrid 450, 101 za Juventus, 115 v drese Portugalska a 5 za Sporting Lisabon.Ronaldo začal svoje prestavenie v 12. minúte, keď otvoril skóre ďalekonosnou strelou spoza šestnástky. Hostia odpovedali o 23. minút, keď Harry Kane premenil pokutový kop po faule Freda, no reakcia na seba nenechala dlho čakať, o 3 minúty rozvlnil Ronaldo sieť po prihrávke Jadona Sancha do malého vápna. Druhé vyrovnanie zariadil v 72. minúte vlastencom domáci obranca Harry Maguire, keď skončil v bráne jeho pokus o odkopnutie lopty na roh. Portugalčan však zavŕšil svoje dielo deväť minút pred uplynutím riadnej hracej doby, keď pri rohovom kope prekonal Huga Llorisa hlavičkou.Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v sobotnom 29. kole Premier League na pôde Brightonu 2:0 a pridali ôsme ligové víťazstvo za sebou. Plný bodový zisk si zo súťaže naposledy neodniesli 2. januára, keď v Londýne remizovali 2:2 s Chelsea.O otvárací gól duelu sa postaral v 19. minúte Luis Diaz, keď hlavou poslal do brány pas Joela Matipa. Druhý presný zásah pridal Mohamed Salah, ktorý v 61. minúte premenil pokutový kop. Liverpoolu patrí v tabuľke druhé miesto a na vedúceho obhajcu Manchester City stráca tri body.Šancu na zisk bodov premárnilo Burnley, ktoré na ihrisku Brentfordu prehralo 0:2. Pre tím, ktorý bojuje o zotrvanie v súťaži to pritom až do 85. minúty vyzeralo na remízu, v priebehu ôsmich minút však dvakrát skóroval Ivan Toney, pričom druhý gól vsietil z pokutového kopu po faule Nathana Collinsa.



Manchester United - Tottenham Hotspur 3:2 (2:1)



Góly: 12., 38. a 81. Ronaldo - 35. Kane (z 11 m), 72. Maguire (vlastný)





FC Brentford - FC Burnley 2:0 (0:0)



Góly: 85. a 90.+3 Toney (druhý z 11 m), ČK: 90+2. Collins (Burnley)





Brighton & Hove Albion - FC Liverpool 0:2 (0:1)



Góly: 19. Diaz, 61. Salah