Vynikajúci Haraus získal bronz v slalome

Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získal na zimných paralympijských hrách v Pekingu bronz v nedeľnom slalome zrakovo znevýhodnených. Nadviazal tak na svoj bronzový úspech z obrovského slalomu. Slovenská výprava sa vráti z Číny so šiestimi medailami, tromi zlatými a tromi bronzovými.





Výsledky:

Haraus dosiahol v súčte dvoch kôl čas 1:36,22 min, za prvým Talianom Giacomom Bertagnollim zaostal o 9,40 sekundy. Druhý bol so stratou 0,28 s na víťaza Rakúšan Johannes Aigner (+0,28 s). "Veril som si. Som rád, že to vydalo na medailu, že sme mohli úspešne reprezentovať Slovensko," citovala stránka paralympic.sk Harausa, ktorý k doterajším piatim medailám z predchádzajúcich paralympiád pridal ďalšie dve bronzové. Sú však prvé z technických disciplín - z obrovského slalomu a slalomu. "Mám ho rád, len je nevyspytateľný. No po tejto skúsenosti asi budem musieť pokračovať v kariére ďalej," dodal Haraus.Marek Kubačka obsadil 6. priečku (+19,58 s), Jakub Krako bol po prvom kole na solídnom piatom mieste, ale druhé nedokončil.Martin France bol posledným Slovákom v akcii, v kategórii stojacich obsadil v slalome 11. miesto.



Slalom slabozrakí muži:

1. Giacomo Bertagnolli/Andrea Rvelli (Tal.) 1:26,82 min

2. Johannes Aigner/Matteo Fleischmann (Rak.) 1:27,10

3. Miroslav HARAUS/Maroš HUDÍK 1:36,22

… 6. Marek KUBAČKA/Mária ZAŤOVIČOVÁ 1:46,40,

Jakub KRAKO/Branislav BROZMAN (všetci SR) nedokončil



Slalom stojaci muži:

1. Arthur Bauchet (Fr.) 1:29,61 min

2. Ťing-c'-o Liang (Čína) 1:32,27

3. Adam Hall (N. Zél.) 1:33,21

… 11. Martin FRANCE (SR) 1:44,78