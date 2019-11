Mancini nevypočul žiadosť prezidenta, Balotelli v kádri chýba

Mario Balotelli, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Talianska:



Brankári: Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Neapol), Salvatore Sirigu (FC Turín)



Obrancovia: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter Miláno), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Neapol), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (AS Rím), Armando Izzo (FC Turín), Gianluca Mancini (AS Rím), Alessio Romagnoli (AC Miláno), Leonardo Spinazzola (AS Rím)



Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paríž Saint-Germain), Nicolo Zaniolo (AS Rím)



Útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Šanghaj Šen-chua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Neapol), Riccardo Orsolini (Bologna)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. novembra (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini nominoval na zápasy kvalifikácie EURO 2020 s Bosnou a Hercegovinou a Arménskom aj trojicu nováčikov. Svoj debut v národnom drese si môžu odkrútiť obranca Brescie Andrea Cistana, stredopoliar Fiorentiny Gaetano Castrovilli a útočník Bologne Riccardo Orsolini.Do novembrového výberu sa však nedostal Mario Balotelli, ktorého chcel vidieť nový prezident Talianskej futbalovej federácie Gabriele Gravina. Ten požiadal Manciniho o zaradenie útočníka Brescie do kádra po tom, čo sa Balotelli stal terčom rasistických útokov v nedeľnom zápase vo Verone. Nominácia by podľa neho bola najlepšia odpoveď na rasistické poznámky voči 29-ročnému útočníkovi.Balotelli odohral po návrate do Talianska šesť zápasov a strelil dva góly. V národnom drese debutoval v roku 2010 a v 36 dueloch strelil štrnásť gólov.Taliani si už v predstihu zaistili postup na EURO 2020. V záverečnom dvojzápase kvalifikácie sa najprv v piatok 15. novembra predstavia na pôde Bosny a Hercegoviny a o tri dni neskôr privítajú doma Arménsko. Informovala agentúra AFP.