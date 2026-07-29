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29. júla 2026
Mancini sa vracia k talianskej reprezentácii, dostal prednosť pred Contem
Roberto Mancini sa opäť ujme funkcie hlavného trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stal Roberto Mancini. Na tejto pozícii je už druhýkrát, ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Roberto Mancini sa opäť ujme funkcie hlavného trénera talianskej futbalovej reprezentácie.
Trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stal Roberto Mancini. Na tejto pozícii je už druhýkrát, zastával ju už v rokoch 2018 až 2023. Jeho úlohou je "oživiť" národný tím, ktorý nepostúpil na ostatné tri svetové šampionáty.
Súčasťou všetkého je aj výmena na poste technického riaditeľa tím, ktorý mal zastávať Paolo Maldini. Prezidentovi Talianskeho futbalového zväzu (FIGC) Giovannimu Malagóovi však pohrozil, že v prípade angažovania Manciniho abdikuje.
Malagó ho tak nahradil Claudiom Ranierim. Maldini údajne chcel, aby sa novým koučom národného tímu stal Thiago Motta, brazílsky rodák v minulosti reprezentoval Taliansko.
"Dnes máme nového trénera a nového technického riaditeľa. Myslel som si, že osoba, ktorá by mala byť hlavnou postavou talianskeho národného futbalového tímu a ňou aj bude, je Roberto Mancini, z celého radu dôvodov, za ktoré, ako vždy, zodpovedne preberám zodpovednosť,“ povedal Malagó.
Národný tím Talianska doteraz Gennaro Gattuso, no ten rezignoval na post po neúspechu vo finále baráže o postup na MS 2026. Tím z Apeninského polostrova v marci nestačil na výber Bosny a Hercegoviny.
Šesťdesiatjedenročný Mancini počas predchádzajúceho pôsobenia pri reprezentácii priviedol Talianov k titulu na ME v lete 2021. Pod jeho taktovkou Taliani ťahali 37-zápasovú šnúru bez prehry. Teraz dostal prednosť pred ďalším niekdajším koučom národného tímu Antoniom Contem.
V súvislosti s reprezentáciou Talianska sa hovorilo aj o možnom angažovaní niekdajšieho stredopoliara Andreu Pirla, čelil však kritike kvôli kontroverzným väzbám na ruskú stávkovú spoločnosť a obmedzeným skúsenostiam s trénerskou prácou.
Prvou zápasovou výzvou pre Manciniho bude zápas Ligy národov proti Belgicku naplánovaný na 25. septembra, v rovnakej skupine sú aj Turecko a Francúzsko. "Nový tréner bude mať dve tréningové jednotky na prípravu na prvý zápas,“ uviedol Malagó.
Zdroj: SITA.sk - Mancini sa vracia k talianskej reprezentácii, dostal prednosť pred Contem © SITA Všetky práva vyhradené.
Trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stal Roberto Mancini. Na tejto pozícii je už druhýkrát, zastával ju už v rokoch 2018 až 2023. Jeho úlohou je "oživiť" národný tím, ktorý nepostúpil na ostatné tri svetové šampionáty.
Súčasťou všetkého je aj výmena na poste technického riaditeľa tím, ktorý mal zastávať Paolo Maldini. Prezidentovi Talianskeho futbalového zväzu (FIGC) Giovannimu Malagóovi však pohrozil, že v prípade angažovania Manciniho abdikuje.
Malagó ho tak nahradil Claudiom Ranierim. Maldini údajne chcel, aby sa novým koučom národného tímu stal Thiago Motta, brazílsky rodák v minulosti reprezentoval Taliansko.
"Dnes máme nového trénera a nového technického riaditeľa. Myslel som si, že osoba, ktorá by mala byť hlavnou postavou talianskeho národného futbalového tímu a ňou aj bude, je Roberto Mancini, z celého radu dôvodov, za ktoré, ako vždy, zodpovedne preberám zodpovednosť,“ povedal Malagó.
Národný tím Talianska doteraz Gennaro Gattuso, no ten rezignoval na post po neúspechu vo finále baráže o postup na MS 2026. Tím z Apeninského polostrova v marci nestačil na výber Bosny a Hercegoviny.
Šesťdesiatjedenročný Mancini počas predchádzajúceho pôsobenia pri reprezentácii priviedol Talianov k titulu na ME v lete 2021. Pod jeho taktovkou Taliani ťahali 37-zápasovú šnúru bez prehry. Teraz dostal prednosť pred ďalším niekdajším koučom národného tímu Antoniom Contem.
V súvislosti s reprezentáciou Talianska sa hovorilo aj o možnom angažovaní niekdajšieho stredopoliara Andreu Pirla, čelil však kritike kvôli kontroverzným väzbám na ruskú stávkovú spoločnosť a obmedzeným skúsenostiam s trénerskou prácou.
Prvou zápasovou výzvou pre Manciniho bude zápas Ligy národov proti Belgicku naplánovaný na 25. septembra, v rovnakej skupine sú aj Turecko a Francúzsko. "Nový tréner bude mať dve tréningové jednotky na prípravu na prvý zápas,“ uviedol Malagó.
Zdroj: SITA.sk - Mancini sa vracia k talianskej reprezentácii, dostal prednosť pred Contem © SITA Všetky práva vyhradené.
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