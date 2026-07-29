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29. júla 2026
Cucurella dodržal sľub má nové tetovanie. Čo alebo koho si zvečnil na ruke?
Tagy: MS vo futbale 2026
Španielsky futbalista si nechal vytetovať trénera reprezentácie po zisku titulu majstrov sveta. Španielsky futbalový krajný obranca Marc Cucurella splnil sľub, ktorý dal na začiatku leta. Po víťazstve ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Španielsky futbalista si nechal vytetovať trénera reprezentácie po zisku titulu majstrov sveta.
Španielsky futbalový krajný obranca Marc Cucurella splnil sľub, ktorý dal na začiatku leta. Po víťazstve Španielska na majstrovstvách sveta si totiž na ruku nechal vytetovať portrét trénera Luisa de la Fuenteho.
Ľavý obranca, ktorý nedávno prestúpil z anglického FC Chelsea do španielskeho Realu Madrid, sa zaviazal, že si spraví tetovanie tváre trénera, ak Španielsko vyhrá svetový šampionát. Tento cieľ sa naplnil, keď Španieli 19. júla vo finále MS 2026 zdolali Argentínu 1:0.
Na sociálnych sieťach zverejnil Cucurella fotografiu svojho nového tetovania s komentárom "sľub dodržaný". Tetovanie zobrazuje Luisa de la Fuente v obleku s pohárom víťaza majstrovstiev sveta, čo predstavuje druhý titul Španielska po prvom triumfe v roku 2010 v Juhoafrickej republike.
Na instagrame jeho reprezentačný spoluhráč Mikel Merino označil udalosť za „historickú“ a tenisová hviezda Carlos Alcaraz ocenila tetovanie ako „úžasné“.
Luis de la Fuente má 65 rokov a Španielov vedie od roku 2022, vo funkcii vtedy nahradil Luisa Enriqueho. Okrem trofeje z MS 2026 získal so Španielmi aj titul majstra Európy v roku 2024 a víťazstvo v Lige národov 2023.
Zdroj: SITA.sk - Cucurella dodržal sľub má nové tetovanie. Čo alebo koho si zvečnil na ruke? © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový krajný obranca Marc Cucurella splnil sľub, ktorý dal na začiatku leta. Po víťazstve Španielska na majstrovstvách sveta si totiž na ruku nechal vytetovať portrét trénera Luisa de la Fuenteho.
Ľavý obranca, ktorý nedávno prestúpil z anglického FC Chelsea do španielskeho Realu Madrid, sa zaviazal, že si spraví tetovanie tváre trénera, ak Španielsko vyhrá svetový šampionát. Tento cieľ sa naplnil, keď Španieli 19. júla vo finále MS 2026 zdolali Argentínu 1:0.
Na sociálnych sieťach zverejnil Cucurella fotografiu svojho nového tetovania s komentárom "sľub dodržaný". Tetovanie zobrazuje Luisa de la Fuente v obleku s pohárom víťaza majstrovstiev sveta, čo predstavuje druhý titul Španielska po prvom triumfe v roku 2010 v Juhoafrickej republike.
Na instagrame jeho reprezentačný spoluhráč Mikel Merino označil udalosť za „historickú“ a tenisová hviezda Carlos Alcaraz ocenila tetovanie ako „úžasné“.
Luis de la Fuente má 65 rokov a Španielov vedie od roku 2022, vo funkcii vtedy nahradil Luisa Enriqueho. Okrem trofeje z MS 2026 získal so Španielmi aj titul majstra Európy v roku 2024 a víťazstvo v Lige národov 2023.
Zdroj: SITA.sk - Cucurella dodržal sľub má nové tetovanie. Čo alebo koho si zvečnil na ruke? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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