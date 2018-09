Manciniho rozpačitý súťažný debut: Urobili sme príliš veľa chýb

Roberto Mancini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bologna 8. septembra (TASR) - Súťažný debut trénera Roberta Manciniho na lavičke talianskej futbalovej reprezentácie skončil remízou. V piatok v Bologni Taliani v úvodnom zápase 3. skupiny A-divízie Ligy národov UEFA 2018/2019 s Poľskom prehrávali, ale gólom Jorginha z penalty prehru s účastníkom letných MS odvrátili.Hostí poslal do vedenia v 40. minúte útočník Piotr Zielinski, ktorý skóroval volejom zvnútra šestnástky po presnom centri Roberta Lewandowského. Domáci sa síce zmobilizovali, ale desať mesiacov potom, ako zlyhali v play off kvalifikácie MS nedokázali presvedčiť.citovala agentúra AP Manciniho.Výkonom v drese štvornásobných majstrov sveta zaujal Federico Bernerdeschi, ktorý sa dostal do niekoľkých sľubných šanci, no nepremenil ich. Na hrote hral vyše hodinu aj Mario Balotelli, ten sa nepresadil vôbec.dodal Mancini."Azzurri" v pondelok nastúpia v LN v Portugalsku, ktoré bude bez hviezdneho Cristiana Ronalda.vyjadril sa obranca Leonardo Bonucci. Taliani z uplynulých ôsmich zápasov vyhrali len v máji nad Saudskou Arábiou 2:1 a v rebríčku FIFA im patrí až 21. miesto. To je ich najhoršie postavenie odkedy FIFA ranking zaviedla pred 25 rokmi.